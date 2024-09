/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Liga národů začíná. Česká fotbalová reprezentace vstoupí do své skupiny na horké půdě v Gruzii. Jak by mohl dopadnout sobotní zápas v Tbilisi? Kdo je pro tým kouče Ivana Haška největší hrozbou? A kam se zatoulaly peníze z přestupů hvězd? Deník získal autentický pohled přímo ze země pod Kavkazem.

Ví, co se kde šustne. Jak na domácí scéně, tak v Evropě. Hltá fotbal tak moc, že kouká na jeden zápas za druhým. Klidně ze záznamu. V rámci jednoho týdne je schopen vidět patnáct utkání. Luka Lagvilava, největší expert na fotbal v Gruzii široko daleko.

Právě tenhle mladík z Tbilisi stojí za profilem Georgian Footy, který na sociální síti X sleduje více než jedenáct tisíc lidí. Na rozhovor pro Deník kývne bez váhání. „Češi jsou mírní favorité, ale očekávám napínavý zápas. Kdybych měl hádat výsledek, zkusil bych remízu 1:1,“ uvedl Lagvilava před utkáním, které má výkop v sobotu v 18 hodin (středoevropského času).

Gruzie má za sebou úspěšné Euro. Jaká je nálada ve fotbalové komunitě?

Byl to docela úspěšný šampionát. Nálada kolem fotbalové reprezentace je dobrá, o zápas proti Česku je velký zájem. V tomhle případě je škoda, že hlavní stadion, Dinamo Arena s kapacitou pro 54 tisíc diváků, zůstává zavřený. Bude se hrát v menší aréně pro 28 tisíc lidí.

Tuším, že i tak lze čekat bouřlivou kulisu. Jako v létě v Německu, kdy vaše fanoušky chválil kde kdo.

Rozhodně. Musíte si uvědomit, že právě fotbal byl pro nás od vzniku republiky vždy tím, co lidé sledovali a řešili, nehledě na problémy ve společnosti. Už jen kvalifikace na Euro pro nás znamenala obrovský úspěch, ještě víc než zisk trofeje pro některé země.

Spousta hráčů z reprezentace je v perspektivním věku. Myslíte si, že Euro byl úspěch, jenž se nemusí opakovat, nebo Gruzii čekají zlaté časy?

Troufám si tvrdit, že lepší tým jsme měli koncem 90. let minulého století, ale pokud jde o celkovou rovnováhu, mentalitu a přístup ke hře, teď je ten kádr ještě lepší.

Zeptám se logicky i na největší hvězdu. Má Chviča Kvaracchelija vůbec slabou stránku?

Kvaracchelija, stejně jako každý relativně mladý hráč, má pořád své limity, většinou co se týče rozhodování, přizpůsobování se určitým okolnostem. Dokonce i na Euru začal trochu nejistě, zvláště když byl bráněn hodně natěsno. Až v zápase s Portugalskem, kdy skóroval a obdržel ocenění pro hráče zápasu, to byl ten hráč, který září v Neapoli.

Koho považujete za nejlepšího hráče české reprezentace a co jste říkal vzájemnému duelu na Euru, který skončil remízou?

Zápas proti Česku byl bezesporu nejtěžším zápasem, který jsme na turnaji i přes výsledek odehráli. Nedařilo se nám prosadit, soupeř na nás byl dobře připravený. Pochopitelně jsme mohli zvítězit, však si vzpomeňte na ten brejk z poslední minuty, ale Češi byli většinu zápasu lepší, měli více šancí. A pokud jde o vaše opory, líbí se mi trojice Souček, Černý a Schick.

Stejně jako Ivan Hašek, i kouč Gruzie měnil dodatečně nominaci, povolán byl stoper Saba Goglichidze. Jeho osud mě zaujal, šel v zimě jako teenager do Itálie za "drobné" a už má za sebou debut v Serii A. Může nastoupit?

Těžko říct, spíš bych řekl, že ne. Možná půjde do zápasu jako náhradník, zvláště při dobrém vývoji. V obraně nejsme tak silní a hráče jeho typu potřebujeme.

Jak moc v Gruzii řeší a sledují svoje hráče v cizině?

Hodně. Ten zájem o Gruzínce v zahraničí dalece převyšuje zájem o ligu. Televize teď přidaly další přenosy z prestižních lig v Evropě.

Ale i v nejvyšší gruzínské soutěži už se pohybuje jeden hodně zajímavý hráč. Co jsem pochytil, tak šestnáctiletý Vakhtang Salia je prý obrovský talent, možná větší než Kvaracchelija. Je to tak?

Salia je jiný typ hráče, spíš útočník do vápna. Vypadá, že je po fyzické stránce lepší než Kvaracchelija, přestože je asi o šest let mladší.

Kam by podle vás měly vést jeho kroky? (a stejně důležitá otázka: kdy?)

Zájem o něj projevily belgický Gent a španělský Real Betis, někteří dokonce říkají, že Dinamo už jednalo s Newcastlem. Já bych ho raději viděl v lize, kde dostane příležitost hrát a rozvíjet se na hřišti, ne jen v akademii. Možná Itálie, Německo, Španělsko, už příští rok.

Zatímco gruzínský národní tým zažívá skvělé časy, na klubové úrovni je to bída, žádný tým se nedokáže prosadit do hlavní fáze některé z pohárových soutěží. Jak si vysvětlujete, že kluby nejsou v Evropě konkurenceschopné?

Katastrofa, že? Za hlavní důvod opakujících se neúspěchů v pohárech považuji špatný management odshora dolů. Kluby jsou řízeny špatně. Chybí tam zkušení funkcionáři, lidé, kteří mají představu o tom, jak to chodí. Vezměte si, že Kvaracchelija nebo Mamardašvili prošli mládeží v Dinamu Tbilisi, ale nikdy v áčku pořádně nehráli.

Co na to fanoušci?

Návštěvnost v posledních letech klesá. O fanoušky se nikdo moc nezajímá, marketing tu neexistuje. Místo toho se tu přestupuje a přestupuje, hráči velmi často mění jeden klub za druhý.

Dokážete odhadnout roční rozpočet největších klubů, Dinama Batumi a Dinama Tbilisi?

Právě teď jsou podle mě na historickém minimu. Dinamo Tbilisi je v současné době v těžké finanční krizi, a proto hraje s juniory. Totéž lze říci o Dinamu Batumi. Nejbohatším klubem v Gruzii je Torpedo Kutaisi, které pod novým vlastníkem získalo finance, stejně jako kluby z Kazachstánu. Ale určitě už tady nejsou platy jako v roce 2011. Veřejným tajemstvím je, že tehdy hráči brali třicet až čtyřicet tisíc dolarů za měsíc (v přepočtu skoro milion korun), ovšem vzhledem k tomu, že ani tehdy se moc nedařilo, netrvalo to dlouho.

Ptám se i proto, že třeba z Batumi odcházel Kvaracchelija údajně za 12 milionů eur (přes 300 milionů korun). To už je slušná suma. Na co ty peníze klub využil?

Zajímavá otázka. Klub za něj bohužel nedostal takřka nic. Odhadl bych, že do pokladny klubu šlo tak 300 tisíc eur.

Jak to?

Jeho návrat do Gruzie, po začátku války Ruska na Ukrajině, byl od začátku jen naoko. Peníze putovaly jinam. Část bral jeho agent, hlavní sumu získal Rubin Kazaň, kde Kvaracchelija předtím působil. Jenže byly tam sankce, takže proto to dopadlo takhle.

Pokud vám to nevadí, u financí bychom ještě zůstali. Fotbalové soutěže v Gruzii se v nedávné minulosti potýkaly se sázkařskými aférami, liga byla dle někdejšího funkcionáře Francesco Barranca jedna z nejméně důvěryhodných v Evropě. Vídáte vy sám ještě podezřelé zápasy?

Pořád je to problém, hlavně na nižší úrovni. Od třetí ligy níž existují doslova falešné kluby, které slouží právě k podvodům a sázkám.

Gruzínci jsou pověstní jako vlastenci. V lize ovšem působí dost cizinců, třeba i reprezentant Guatemaly. Jak často se stane, že někteří hráči ze zahraničí obdrží gruzínské občanství?

Asi nejznámější byl Brazilec Flamarion, který je teď ve Francii. Jinak jich moc nebylo. Víte, ono těch dobrých fotbalistů z ciziny tady moc není. Ještě si vybavuji příběh Chisambu Lungua. Se Zambií vyhrál Africký pohár národů, ale začínal tady. Dokonce odehrál i jeden zápas za reprezentaci do 21 let.

Vybavuji si, že v Gruzii působili i čeští trenéři: Dušan Uhrin nebo Michal Bílek. Vzpomenou si na ně někdy fanoušci, nebo se i trenéři mění jako ponožky?

Byl tu jak Dušan Uhrin starší, tak jeho syn Dušan Uhrin mladší. A na ty vzpomínáme myslím docela dost a rádi, protože pomohli Dinamu Tbilisi vyhrát ligové tituly. Naopak Michal Bílek tu výraznější stopu nezanechal, byl tu chvilku, s mužstvem nepředvedl nic.