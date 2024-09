Nebylo divu, že se po závěrečném hvizdu také zavřeli v kabině na delší dobu, než je obvyklé. „Zavřeli jsme šatnu, ať si pár hráčů řekne svůj názor. Nejde, abychom se tady na sebe čtyři dny smáli a pak odváděli na hřišti výkony jako dneska,“ rozpovídal se kapitán Tomáš Souček, který tentokrát nešetřil kritikou.

Co se stalo?

Stal se asi nejhorší zápas za poslední dobu v reprezentaci. Není to jenom o výsledku, ale je to především o odvedené hře. Nebyli jsme nikde, co se týče ofenzivy, a hořel nám každý útok soupeře, co se týče defenzivy. Takhle to nejde. Byla tam dvacetiminutovka, kdy jsme hráli jako žáčci, měli jsme i v šatně velké vysvětlování, že takhle za českou reprezentaci hrát nemůžeme. Jediná naše výhoda je, že za tři dny máme zápas, kde to můžeme zvrátit. Rozhodně si takhle nezasloužíme být v nároďáku. Nikdo z nás. Byl to sice týmový výkon, ale plný negativních jednotlivců.

Proč to tak bylo?

Vysvětlení je těžké. Přijeli jsme sem, všichni jsme chtěli předvést takový zápas, jako jsme s nimi hráli na Euru, ale nestalo se to. Byli lepší ve všech aspektech a takhle to nejde hrát. Musíme se na to podívat. Nejhorší je, že chyby se můžou udělat, můžou se udělat i hloupé góly, ale nejvíc mě štve, že tam nebyla týmovost a odhodlanost hrát za nároďák. Když to tady není, tak nejde mít úspěch.

Byli na vás Gruzínci po Euru dobře nachystaní?

Je pravda, že pořád hráli na brejky, ale hráli trochu jinak a to nám dělalo obrovské problémy. Možná prvních 15 minut jsme hráli, ale jak si vytvořili první brejk, tak už pak chodili do každého brejku hodně nebezpečně. To nám dělalo problémy a nemohli jsme se z toho dostat. Určitě byli připravení a my to nezvládli.

Lukáš Provod a Tomáš Souček po debaklu od Gruzie:

| Video: Youtube

Nešlo to o přestávce ještě zlomit?

Už v poločase jsme si řekli, že to je 0:1 a jdeme otočit náš systém, jdeme to trošku změnit. Viděli jsme ale, že jak jsme vstoupili do druhého poločasu, tak to bylo ještě horší. Byla tam patnáctiminutovka, kdy jsme dostali tři góly a v tu chvíli jsme si řekli: „Je to 0:4, tohle už není normální. Tady už nemůžeme vyhrát a nechceme určitě žádný debakl.“ Snažili jsme se trošku ustoupit z presingu, protože ten nám nevycházel, oni pak vždycky chodili sami na bránu. Trochu jsme cukli, dali jsme jeden gól na 1:4, abychom trošku upravili výsledek. Musíme v tomhle zápase vidět jenom negaci po všech stránkách.

Padala v kabině po utkání ostrá slova, nebo jste se to snažil zklidnit?

Zavřeli jsme šatnu, ať si pár hráčů řekne svůj názor. Většinou ti zkušenější řekli nějaké názory a všechny byly pravdivé. Už jsem říkal, že takhle nejde hrát, takhle nejde mít úspěch. Jsme dobří hráči, ale musíme hrát hlavně srdcem, jestli chceme mít úspěch proti všem týmům. Už se to vyrovnává, Gruzie jde taky nahoru a dneska nám to ukázala. Pak jsme si taky řekli, co musíme změnit, abychom nároďáku udělali čest za tři dny a aby fanoušci viděli, že nám to určitě není jedno a uděláme maximum, abychom jim to vrátili.

Lukáš Provod mluvil o špatném mentálním nastavení. Vidíte to stejně?

Věřil jsem, že budeme následovat Euro a to, jak jsme tam hráli proti nim. Aspoň souhra byla dobrá, byli jsme lepším týmem, ale dneska to tak nebylo. Něco jsme si řekli před tréninkem, čtyři dny tady byly pozitivní, ale vstoupíme na hřiště a je to úplně jinak. Takhle to nejde, nejde, abychom se tady na sebe všichni smáli a pak odváděli na hřišti výkony jako dneska.