Neveselo, truchlivo je teď v táboře české fotbalové reprezentace. Kdepak vtípky, v letadle z Gruzie panovala tíživá atmosféra. Všichni měli v hlavách, co se stalo. Mizerný výkon znamenal výprask 1:4 na úvod Ligy národů. Otázek je spousta. Co dál? Kteří hráči chyběli? Může Ivan Hašek odejít?

Je to otřepaná fráze, ale mač v Tbilisi nastavil zrcadlo.

Kouč domácího výběru Willy Sagnol děkoval za potlesk, jenž přišel i od místních novinářů a poté anglicky vyprávěl o „fantastickém výkonu a zasloužené výhře“. Naproti tomu Ivan Hašek sám uznal, že se není nač vymlouvat. „Máte právo nás kritizovat. A zodpovědnost za to nesu já,“ pokýval hlavou.

Sázka na Krále a Čvančaru nevyšla. Oba taky střídali už o poločase. První po přestupu do španělského Espanyolu začal zase pravidelně hrát, což ho vrátilo do nominace, druhý ale v německém Mönchengladbachu jen paběrkuje a letos odkopal v soutěžních zápasech pouhých 34 minut. Podobně se na kouče snáší kritika i za nasazení Ladislava Krejčího, jenž po přestupu odehrál za Gironu dokonce jen deset minut v lize. Oběma logicky chybí herní praxe.

Gruzie byla v sobotu rychlejší. A chytřejší. Poučila se ze vzájemného utkání na Euru, které skončilo remízou. Co by za to nyní Souček a spol. dali.

Trenér Ivan Hašek měl na tiskové konferenci co vysvětlovat:

| Video: Youtube

Co teď?

Hašek naznačil, že sáhne do sestavy. Dramaticky. Ale je to ten správný lék? Vždyť kouč, který vedl reprezentaci poprvé po nástupu v březnu proti Norsku, už stihl na hřišti protočit 33 různých fotbalistů. Stačilo mu na to osm zápasů a žádný z koktejlů zatím nefungoval tak, jak by bylo potřeba.

I proto Hašek po návratu na lavičku národního týmu čeká na první soutěžní výhru. V přátelácích před Eurem se Češi radovali v každém ze čtyř duelů, ale od té doby veselí nepřichází. Po zápasu s Gruzií to naopak byla deprese.

Rozhodně to ale nebyl jediný propadák národního týmu za poslední léta. Stačí si vzpomenout na jedenáct měsíců starý výsledek a výkon v Albánii (0:3), kde ještě na lavičce šéfoval Jaroslav Šilhavý. „To víte, že jsem to viděl. Bylo to podobné,“ řekl Hašek, který v nejbližších dnech klidně může hrát o svoje pokračování u týmu.

Utkání proti Ukrajině leccos napoví. Ale proč čekat a dělat další a další analýzy? Není na místě se připravit na nejhorší?

Vedení českého fotbalu by se už dnes mělo začít zaobírat myšlenkou, kdo by mohl reprezentaci pomoci. Fanoušci se předhánějí v nápadech. A dokonce zmínili i několik jmen volných trenérů z ciziny.