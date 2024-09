Jak jste si užil novou zkušenost v České televizi?

Bylo to dobré, byl tam i trenér Pavel Vrba, se kterým jsem byl ve Zlíně. Dopadlo to dobře, měl jsem z toho radost, že jsem zvládl i češtinu.

Jaké byly reakce vašich spoluhráčů? Přišly nějaké vtípky?

Ano, byly tam nějaké vtípky. Jsou tady spoluhráči, kteří v životě nekoukali na televizi a tentokrát na mě čekali. Měl jsem z toho radost.

Jak jste prožíval zápas jako Gruzínec, který už dlouhou dobu žije v Česku?

V první řadě jsem Gruzínec, to ve studiu všichni věděli. Když jsme dali gól, tak jsem tam trochu skákal a slavil a pan Pavel Vrba potom trochu nadával. Všichni ale věděli, že v první řadě fandím Gruzii. Když Česko hraje s někým jiným, tak vždycky fandím Česku.

Lákala by vás podobná práce po kariéře?

Zatím na to nemyslím. Uvidíme.

V televizi jste předvedl, jak dobře mluvíte česky. Jak probíhalo učení?

Nemyslím si, že mluvím dobře, ale snažím se. První rok a půl, možná dva jsem se ani nesnažil učit česky. Nevěřil jsem, že zůstanu v Česku tak dlouho, neplánoval jsem to. Potom jsem si řekl, že je potřeba se to naučit – pomůže to na hřišti i venku. Byl jsem tady já s manželkou, narodily se nám tu obě děti, takže jsem to potřeboval. Snažil jsem se naučit sám se spoluhráči.

Používal jste nějaké aplikace nebo učebnice?

Neměl jsem nic, naučil jsem se tak, že jsem každý den komunikoval se spoluhráči. Hlavně jsem neměl komplex. I teď vím, že gramaticky nejsem úplně dobrý, ale nikdy jsem neměl komplex, že bych přemýšlel a nechtěl to říct, protože neumím moc dobře. Naopak, furt jsem se snažil, i kdyby se mi někdo smál. Nezajímalo mě to.

Už jste se v Česku úplně usadil a na všechno si zvykl?

Zvykl jsem si v pohodě, mám tu i dost kamarádů. Jsem tu už skoro šest let, takže je to samozřejmě můj druhý domov.

Českou reprezentaci čeká další bitva s Gruzií už v sobotu. Jak se na ni těšíte?

Těšil jsem se na to už na Euru a těším se i teď. Na Euru to byl zajímavý zápas, ale byl pro Gruzínce těžký. Český tým byl samozřejmě lepší, jak jsem očekával. Teď to ale bude trochu jiný zápas než minule. Těším se na to.

Co jste říkal na remízu z mistrovství Evropy?

V poslední chvíli jsme nedali gól, to byla velká šance. Hodně nás zachránil náš gólman Mamardašvili. Češi byli jinak lepší. Brali jsme ale bod, takže výsledek dobrý.

Můžou se týmy po tak krátké době ještě něčím překvapit?

Možná jo. Týmy jsou skoro stejné, ale na Euru si Gruzie podle mě nedala pozor na to, jak mají Češi dobré standardní situace a jak jsou dobře fyzicky nachystaní a tak dále. Teď už to bude trochu jinak, už budou nachystaní. Uvidíme.

Byl postup ze skupiny velký úspěch pro Gruzii?

Pro nás to byla samozřejmě velká věc. Byli jsme tam poprvé a už to byla v celé Gruzii výhra. Všichni nás brali za outsidery, ale jsem rád, že jsme všem dokázali, že umíme hrát. Myslím, že to viděli všichni.

| Video: Youtube

Je gruzínský fotbal teď na vzestupu?

Ano, přesně tak, teď jde nahoru. Máme kvalitu, umíme s balonem a postupně to jde nahoru.

Výhra nad Portugalskem musela vzbudit velké nadšení, že?

To byla velká radost. Nikdo od nás nečekal, že to zvládneme, ale jak říkám, máme tam šikovné kluky, kteří to umí s balonem a nebojí se hrát.

Jak se reprezentace posunula od doby před šesti lety, kdy jste v ní hrál?

Nikdo nevěděl, co nám chybělo, ale nebyli jsme tak silní jako teď. Vladimír Weiss tam pak udělal dobré kroky dopředu a Willy Sagnol v tom pokračoval. Teď máme dobrý tým.

Chviču Kvaraccheliju jste potkal jako mladíka v Dinamu Tbilisi. Je právě on největší hvězda?

Je to největší hvězda v celé Gruzii. Zažil jsem ho, když hrál v Dinamu Tbilisi, ale tehdy byl hodně mladý. Samozřejmě měl talent, ale v té době asi nikdo nečekal, že se takhle posune a bude hrát na takové úrovni jako teď. Je to samozřejmě radost se na něj dívat.

Druhou tváří týmu je brankář Giorgi Mamardašvili. Co můžete říct o něm?

Je to výborný brankář. Pamatuju si ho, když hrál ještě v Gruzii, chytal proti jednomu ze španělských týmů a měl výborné zákroky a výborný zápas. Potom o něj měla zájem Valencie, takže pokračuje ve Španělsku, Teď je to jeden z nejlepších gólmanů na světě. Je to zasloužené. I proti Česku měl dost zákroků a zachránil nám bod.

Nedávno podepsal smlouvu v Liverpoolu, kam se přesune za rok. Má na to se prosadit v jednom z nejlepších klubů světa?

Ano. Hraje ve Valencii a hraje proti soupeřům, jako je Real Madrid nebo Barcelona a tam vládne. Myslím, že by Liverpool zvládl.

Mrzí vás hodně, že si vedle takových hráčů nemůžete zahrát v reprezentaci?

Samozřejmě je mi to líto, pořád čekám na šanci. Posledních pět šest roků hraju v Česku v základní sestavě, formu bych řekl, že mám. Já to ale nemůžu rozhodnout, je tam trenér, který rozhoduje. Je mi to ale samozřejmě líto, bylo mi to líto už na Euru, že jsem tam nebyl. Nevzdávám se. Budu čekat na svoji šanci vždycky.

Teď se navíc bude hrát přímo v Tbilisi, hlavním městě Gruzie. Jací jsou tam fanoušci?

Jsou výborní. Říkal jsem, že se fotbal posunul, takže jim lidé i víc věří a víc fandí. Myslím, že bude plno venku i na stadionu. Atmosféra bude výborná.

Máte tip pro Čechy, kteří na zápas zamíří, co by ve městě měli vidět?

Je to docela malé město, ale je krásné. Doporučil bych určitě projít Staré Tbilisi, kde jsou historické budovy.

Máte tip, jak zápas dopadne?

Ne, já netipuju. Spíš čekám a chci si zápas užít.

Budete zápas sledovat se spoluhráči z Jablonce?

Možná, společně to bude samozřejmě zábavnější, když budeme fandit spolu. Já Gruzii a oni Česku. Tak to bude zábavnější, i když budu v menšině.