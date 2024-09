„Tohle přece nemůžeme už v životě dopustit, aby se stalo na pražském stadionu. Je mi úplně, ale úplně jedno, jak se na mě kdo bude dívat, ale tohle je strašidelné. To budu radši hrát na prázdném stadionu než tohle. Tohle je český nároďák a jsme v Praze. Všichni jsme viděli, jak to vypadalo. Jsem naštvaný,“ sypal ze sebe křídelník Václav Černý, na němž byla jasně patrná frustrace z toho, že v Praze měla domácí atmosféru Ukrajina.

Podobný náhled na situaci měli i další hráči, se kterými však vztek necloumal tolik. „Mrzelo mě to, že nás v tom lidi nechali. Věděl jsem, že Ukrajinců bude hodně, ale myslel jsem, že to bude třeba půl napůl. Mrzelo mě, že se lidi na nás po jednom zkratu vykašlali,“ rozpovídal se i dvougólový střelec Pavel Šulc z Plzně.

Šlo ale skutečně o jediný zkrat? Česko opravdu podalo v Gruzii hrozivý výkon a porážka 1:4 byla možná ještě mírná. Týmu se ale hrubě nepovedlo už Euro, na kterém nepostoupil ze skupiny a ukopal jediný bod za remízu rovněž s Gruzií.

„Euro nevyšlo z většiny se smůlou, chyběl nám gól proti Gruzii, kterou jsme přehrávali. Kdybychom tam nějakou situaci dotlačili, tak bychom byli dál a všichni by říkali, že to bylo v pořádku. Řekl bych, že to je jen jeden zkrat,“ odmítl Šulc, že by neúspěch na evropském šampionátu taky hrál výraznou roli.

Potřebujeme fanoušky

Právě na Euro do sousedního Německa přitom jezdili českou reprezentaci podporovat davy fanoušků. „Je pravda, že Češi často jezdí na druhé týmy než na nás, což je špatně. Euro byl skvělý turnaj, který si každý šel užít. Ale my se chceme dostávat na Euro po zápasech, které budeme hrát v kvalifikaci a Lize národů. Potřebujeme fanoušky v těchhle zápasech, aby pak bylo možné Euro nebo mistrovství světa, které je teď náš sen,“ prohlásil kapitán týmu Tomáš Souček.

V kariéře dosud zažil jen během covidu, aby po vyhraném domácím zápase jen stěží hledal fandy, kterým by mohl poděkovat. „Všechny nás to mrzí. Po konci zápasu jsme si říkali, komu půjdeme zatleskat. Viděli jsme pár jedinců. Chtěli jsme udělat vítěznou vlnu, ale řekli jsme si, že ne, že zatleskáme pár jedincům a jdeme do šatny. Tam jsme si to oslavili,“ popisoval záložník anglického West Hamu.

On i zbytek týmu má před sebou teď důležitý a setsakra těžký úkol – získat fanoušky zpět na svoji stranu. „Každý výsledek je pomocný a důležitý k tomu, abychom si udělali vztah s fanoušky. Euro sice bylo nepovedené a teď v Lize národů byl jeden nepovedený zápas. I když byl hodně špatný, tak pořád byl jen jeden, ale hned jsme ztratili podporu na domácím zápase. Věřím, že od příštího měsíce to může být jinak,“ říkal kapitán národního týmu.

„Musíme být jiní, musíme být tým, který je atraktivní, který bude hrát lepší fotbal, bude se lépe prezentovat a bude vyhrávat. Strašně doufám, že se to změní, pak má český fotbal na to být výš. Tohle by se jinde nestalo,“ doplnil ke slovům svého parťáka Černý.

Zatímco hráči byli z rozložení fanoušků v osmnáctitisícové návštěvě dost nepříjemně překvapení, hlavní trenér Ivan Hašek zůstával nad věcí. „Vypadalo to, jako že hrajeme venku, ale je to lepší, že bylo plno, než aby bylo poloprázdno. Jsem rád, že byla bouřlivá atmosféra. Hrajeme ale s Ukrajinou vlastně dva zápasy venku,“ konstatoval.

Než reprezentace výkony a výsledky znovu přivede české příznivce na tribuny, čeká ji v zápasech Ligy národů o to těžší práce. „Teď to cítím tak, že v tom jsme sami, všichni nám to dávají sežrat a o to je to těžší. My ale uděláme maximum, abychom za reprezentaci hráli a dovedli ji k úspěchu,“ vyhlásil bojovně Souček.

Svoje slova bude moci dokázat už za měsíc, kdy čeká reprezentaci zápas v Polsku s Ukrajinou a doma s Albánií. Hrát se bude na stadionu Sparty na Letné.