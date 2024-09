Pouhé tři dny po hrozivém debaklu v Gruzii jdou znovu do akce. Čeští fotbalisté v úterý v pražském Edenu vyzvou Ukrajinu a budou bojovat o první body do Ligy národů a možná i o budoucnost trenéra Ivana Haška. „Bude to jiný zápas. Základní předpoklad je, aby z našich hráčů byly vidět emoce a touha po vítězství,“ vyhlásil kouč před důležitým duelem. Jinak se na předzápasové tiskové konferenci dál rozebíralo hlavně tragické představení v Tbilisi.

„Máte brzo zápas, takže se z toho musíte rychle oklepat, udělat rychlou analýzu, co všechno bylo špatně. Všechno. Teď už se ale nemůžeme soustředit na to, co bylo, ale na to, co bude. Já osobně se před to nepřenesu ještě asi hodně dlouho,“ rozpovídal se o složité situaci zkušený krajní obránce Vladimír Coufal.

Zklamání z výkonu v Gruzii na něm bylo jasně patrné. Právě přes něj Češi v úvodu zápasu hrozili, ale zhruba po 20 minutách úplně vypadli ze hry a ve výsledku prohráli drtivě 1:4.

„Nebudu říkat, že jsme nebojovali, i když to tak možná mohlo vypadat. Chtěli jsme, ale byla tam obrovská naivita, to jsem dlouho neviděl a nezažil. A doufám, že už ani nezažiju. To, jak jsme řešili situace, jak jsme si nepředali hráče, jak jsme nemluvili… Byl to bezkrevný výkon,“ nevymlouval se hráč anglického West Hamu.

Právě to na celém mužstvu ocenil trenér Ivan Hašek. „Nezažil jsem nikoho, kdo by se na něco vymlouval. Všichni přijali kritiku. Teď ale vidím, že už je to pryč. Připravujeme se na Ukrajinu, nemůžeme se v tom patlat a rozmazávat to dál,“ prohlásil.

Musí přijít diametrálně odlišný výkon

Trenér bezprostředně po porážce připustil, že v sestavě dojde k změnám. Dost možná hodně velkým. Den před utkáním s Ukrajinou ale nechtěl být konkrétní ani o základní jedenáctce, ani o rozestavení.

„Nějaké změny určitě budou. Nechci se vyjadřovat k taktice, kde budou. Uvidíte to zítra sami. Omlouvám se,“ prohlásil jednašedesátiletý kouč, jenž oslavil narozeniny den před výplachem v Gruzii.

Teď bude tým hrát dost možná i o jeho budoucnost. Sám trenér po porážce prohlásil, že pokud nebude mít výsledky, nemá u reprezentace co dělat. Už utkání proti Ukrajině může být v tomto smyslu hodně zásadní.

„Působil jsem v arabském světě a tam si nemůžete dovolit prohrát zápas. Pod tlakem jsem pořád a o to víc teď. Naučil jsem se s tím žít a jsem připravený. Věřím ale, že kluci ukážou charakter,“ prohlásil Hašek v pondělí.

„My jako hráči si zodpovědnost uvědomujeme. Trenér na hřišti není, tam jsme my. Může nám říkat cokoliv, ale když to nebudeme plnit, odnese to vždycky trenér. Především ale hrajeme za celé Česko, aby na nás byli všichni hrdí. Když na nás bude hrdé Česko, bude hrdý i trenér. Jde to všechno ruku v ruce,“ doplnil Coufal a slíbil, že tým udělá maximum pro to, aby podal diametrálně odlišný výkon.

Jak dvaatřicetiletý obránce, tak kouč se nebáli vzít porážku na svoje bedra. „Určitě měla přijít na hřišti nějaká odezva. Vezmu to třeba na sebe. Mělo to přijít ode mě, od Suka (Tomáš Součka), od Schickyho (Patrika Schicka). Měli jsme apelovat na hráče, že takhle ne. Nepřišlo to, já tohle rozhodnutí klidně vezmu na sebe,“ neschovával se Coufal.

Šanci na reparát bude mít on i zbytek týmu už v úterý večer. Proti sobě ale budou mít Ukrajinu, který v úvodním zápase podlehla Albánii v Praze na Letné 1:2 a bude podobně motivovaná. Už na hřišti Sparty navíc ukrajinské reprezentanty hnal početný dav fanoušků v modrých a žlutých barvách, takže Haškovy svěřence nečeká ani tentokrát nic snadného.