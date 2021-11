Ronaldo sám zařídil remízu 2:2 na hřišti Atalanty Bergamo. Rudé ďábly udržel ve hře o postup a trenérovi Ole Gunnarovi Solskjaerovi zachránil krk. Není divu, že kouč United měl na svého klíčového muže jen slova uznání. „Každý v týmu máme svou roli, Cristiano je střelec a lídr. Je pro nás tím, kým byl Michael Jordan pro Chicago Bulls. Tihle šampioni dělají velký týmy. Pokud chcete mít někoho v gólové šanci v poslední minutě zápasu, přejete si, aby to byl právě Cristiano,“ řekl televizní stanici BT Sport Solskjaer v narážce na basketbalovou legendu a šestinásobného vítěze NBA Michaela Jordana, který oplýval schopností rozhodovat zápasy v samém závěru střetnutí.

⋄ Ole Gunnar Solskjaer: 126 goals for Manchester United

⋄ Cristiano Ronaldo: 127 goals for Manchester United



Bragging rights secured ? pic.twitter.com/Qpfm3xIaqg — Goal (@goal) November 2, 2021

Ronaldovi se to daří v Lize mistrů. V domácím duelu s Villarrealem dokonal obrat na 2:1 v páté minutě nastavení, v prvním vzájemném utkání s Bergamem zařídil další "otočku" na 3:2 trefou v 81. minutě. V odvetě na hřišti Atalanty skóroval těžkým volejem v první minutě nastaveného času. Nejlepší střelec "milionářské soutěže" se letos trefil v každém ze čtyř utkání základní skupiny a má na kontě pět branek.

Pětinásobný držitel Zlatého míče nasázel po letním návratu do Manchesteru devět gólů v 11 soutěžních zápasech, jeho staronovému týmu se ale nedaří podle představ. Podle některých kritiků to může souviset i se změnou herního stylu po Ronaldově příchodu. „Někteří lidé dokonce říkají, že Ronaldo je největší problém současných United. Představte si, že Ronaldo v týmu je problém!“ kroutil hlavou trenér Bergama Gian Piero Gasperini, jenž měl pro hvězdného Portugalce jen slova chvály.

94:13 winner vs. Villarreal

80:49 winner vs. Atalanta

90:55 equalizer vs. Atalanta



Ronaldo is carrying Manchester United through the Champions League group stage ? pic.twitter.com/kbJBB8rdgd — B/R Football (@brfootball) November 3, 2021

Jubileum s hattrickem a rekordem

Jubilejní start v Lize mistrů oslavil hattrickem Robert Lewandowski, jenž 81. gólem ve svém stém utkání překonal historický rokord. Tenhle kousek nedokázal Cristiano Ronaldo ani Lionel Messi. Polský kanonýr navíc pomohl svému týmu s předstihem i k postupu do vyřazovací fáze. „Jsou to úžasná čísla, dalším cílem je sto gólů v Lize mistrů. Letos se mu to možná ještě nepovede, ale jednou na tu metu snad dosáhne,“ vtipkoval trenér Bayernu Julian Nagelsmann. „Je to nejlepší útočník na světě a ještě nějakou dobu bude, protože pro to dělá všechno.“

Držitel ocenění The Best pro nejlepšího fotbalistu světa podle FIFA je s 81 trefami třetím nejlepším kanonýrem v historii Ligy mistrů a s přehledem překonal oba své konkurenty v počtu dosažených branek v první stovce utkání. Ronaldo (64 gólů, celkově 139) i Messi (75 gólů, celkově 123) mají horší bilanci. „Nevím, jestli to byl dokonalý večer, když jsem nedal penaltu. Brankář už byl na zemi, ale nedokázal jsem míč umístit,“ litoval Lewandowski. I tak se ale zapsal mezi střelce třikrát a s osmi brankami vévodí tabulce kanonýrů aktuálního ročníku Ligy mistrů.

Na hranici sta startů ve slavné soutěži dosáhl jako první polský fotbalista. „Nikdy by mě ani nenapadlo, že odehraju v Lize mistrů tolik utkání. A vstřelím tolik gólů a připíšu tolik asistencí. Je to něco výjimečného,“ dodal jeden z největších favoritů na Zlatý míč za uplynulý rok.