Ligu dohrajeme, dohodly se kluby v Anglii. Teď už jen vyřešit kdy

Fotbaloví fanoušci v Anglii by se měli dočkat dokončení Premier League. Dohodly se na tom kluby nejvyšší soutěže. Ještě ale není jasné, kdy by mohla Premier League obnovit svůj provoz. Podle BBC by se tak mohlo stát koncem června.

Utkání 22. kola anglické fotbalové ligy Tottenham - Liverpool. Vpravo fotbalista Tottenhamu Lucas Moura, vlevo Joe Gomez z Liverpoolu. | Foto: ČTK