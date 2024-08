„Když hrajete dvojzápas proti tak kvalitnímu týmu, potřebujete být v obou utkání úspěšní a kvalitní. Nestačí hrát dobře pouze v jednom duelu. Cíl je pro nás samozřejmě dobrý výsledek, ale ten větší cíl je týmový výkon, který by případně vedl k dobrému výsledku. Bez dobrého výkonu tady by se těžko na něj navazovalo v domácím prostředí,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský, jehož parta klepe na bránu od Ligy mistrů.

Lille mu připomíná Real Madrid. „Jejich styl je založen na velké kombinaci ve středu pole a ve křídelních prostorech, kde jsou nejsilnější v momentě, kdy se dostanou do útočného postavení. Potom jsou schopni hrozit. Je to atypický styl, kdybych to měl přirovnat vzdáleně, tak trochu k Realu Madrid v postavení hráčů. To jsou věci, na které se připravujeme,“ upozornil kouč „sešívaných“.

Zápas netrpělivě vyhlíží zkušený Tomáš Holeš. „Jsme dvojzápas od milionářské soutěže. Na tuhle příležitost čekáme dlouho,“ řekl odhodlaně. „Je to první zápas a je potřeba si do domácího prostředí přivézt co nejlepší výsledek.“

Defenzivní pilíř se těší na souboje s ofenzivními hvězdami francouzského klubu. Obranu Slavie bude větrat i teprve sedmnáctiletý Ethan Mbappé, mladší brácha hvězdné posily Realu Madrid Kyliana. „Až před odletem jsem zjistil, že tady hraje bratr Kyliana. Už jsme to s kluky řešili, že bude Kylian nejspíš jeho bratra sledovat, takže budeme muset zaujmout,“ usmál se.

Zápas v azylu ve Valenciennes začne v úterý v 21:00. Odveta v Edenu se hraje příští týden ve středu.