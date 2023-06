Messi odehraje poslední zápas za PSG. Ve hře je Saúdská Arábie či Barcelona

ČTK

Argentinský útočník Lionel Messi odehraje v sobotu proti Clermontu poslední utkání za fotbalisty Paris St. Germain. Novinářům to řekl trenér Christophe Galtier. Podle spekulací médií by pětatřicetiletý mistr světa mohl odejít za lukrativním angažmá do Saúdské Arábie, vyloučen není ani návrat do Barcelony, kde předtím působil 21 let.

