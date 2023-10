Lionel Messi se po zisku osmého Zlatého míče, jímž vylepšil vlastní rekord, nezabývá otázkou, jestli je nejlepším fotbalistou v historii. Váží si už jen toho, že je považován za jednoho z nejlepších hráčů všech dob.

Lionel Messi | Foto: ČTK / AP / Martin Meissner

Messi převzal ocenění pro nejlepšího fotbalistu světa po dvou letech. Před rokem, kdy zvítězil Karim Benzema, mezi třiceti nominovanými chyběl poprvé od roku 2005.

„Nevím, jestli jsem nejlepší. Tuhle otázku si nepokládám a nezajímá mě to. Už jen skutečnost, že jsem pokládán za jednoho z nejlepších, je čest. Všechny děti chtějí hrát fotbal a pokoušejí se při tom být jedněmi z nejlepších,“ citoval deník L'Équipe šestatřicetiletého Argentince, který v letošním hlasování předčil druhého Erlinga Haalanda z Manchesteru City a třetího Kyliana Mbappého z Paris St. Germain.

Messi je nejlepším fotbalistou světa. Získal rekordní osmý Zlatý míč

Na loňském podzimním mistrovství světa v Kataru dovedl svou zemi k třetímu triumfu, prvnímu po 36 letech. S PSG navíc obhájil francouzský titul. „Všechny Zlaté míče jsou speciální. Zažil jsem ohromné úspěchy v Barceloně, ale trofeje, které jsem získal díky Argentině, jsou ještě větší. Vyhrát mistrovství světa bylo bláznivé a doufám, že vyhrajeme i následující turnaj,“ prohlásil Messi.

Chybějící trofej

„Minulá sezona se od těch ostatních lišila. Hrál jsem za nejlepší týmy na světě, vyhrál jsem (v minulosti) Ligu mistrů, (jihoamerický šampionát) Copa América, ale mistrovství světa je opravdu speciální. Byla to jediná trofej, která mi chyběla, a především jsem o ní snil jako dítě. V Argentině hraje velmi důležitou roli,“ podotkl rodák z Rosaria.

Po vypršení smlouvy v PSG odešel letos v červnu do Interu Miami, jehož spolumajitelem je bývalý slavný fotbalista David Beckham. Právě z jeho rukou Messi ocenění převzal.

„Musel jsem opustit Paříž z různých důvodů, ale hodně jsem z toho angažmá těžil. Mám tu dobré přátele, byl jsem tu šťastný a mé děti město milovaly. Chtěly zůstat ve Francii. Ze sportovního pohledu to nebylo to, v co jsem doufal, ale zůstávají mi hlavně dobré vzpomínky, kterých je hodně,“ řekl Messi.

Messi rozvášnil nefotbalovou Ameriku. Podívejte se na všechny jeho góly za Miami

Na tiskové konferenci také padl dotaz, zda by si dovedl představit návrat do milované Barcelony jako trenér.

„Trénování mě neláká. Kdybych se vrátil do Barcelony, nebylo by to v této roli, ale o spolupráci můžeme samozřejmě uvažovat. Nevím, jak dlouho ještě budu hrát, ale chci pokračovat. Barcelonu budu vždycky sledovat a klub mi bude blízký,“ uvedl Messi, který s katalánským velkoklubem vyhrál mimo jiné desetkrát španělskou ligu a čtyřikrát Ligu mistrů.

Vzpomínka na Maradonu

Během děkovného projevu zavzpomínal také na legendárního krajana Diega Maradonu, který by v pondělí oslavil 63. narozeniny. Světový šampion z roku 1986 zemřel před třemi lety.

„Neexistuje lepší místo k narozeninovému přání před tolika lidmi, kteří milují fotbal tak, jak by to on sám chtěl. Ať už jsi kdekoli, Diego, všechno nejlepší! Tohle (Zlatý míč) je i pro tebe,“ prohlásil Messi, k němuž se poté na pódiu přidali jeho tři synové.