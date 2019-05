Všechno načal v sedmé minutě letošní spasitel Jürgena Kloppa a jeho svěřenců Divock Origi. Ten zachránil svůj tým v Merseyside derby s Evertonem v poslední vteřině, udržel naději na titul Premier league v posledním odehraném kole s Newcastlem a teď začal i dokončil fenomenální postup do finále Ligy mistrů přes Barcelonu.

V poločase ostře sledovaného duelu byl stav 1:0 pro domácí, protože nejdražší brankář světa Alisson Becker několikrát vychytal tutovky Messiho a Suaréze. Jako rozhodující se ukázala být šťastná ruka Kloppa při poločasovém střídání. Za levého obránce Robertsona poslal do hry Georginia Wijnalduma a ten v rozmezí dvou minut dvěma střelami smazal manko z prvního zápasu.

Slavná tribuna the Kop a vlastně celý Anfield byl v tu chvíli na nohou a hnal dopředu svoje miláčky. Hvězdy Barcelony po sobě jen nešťastně zíraly, a to ještě nevěděly, co přijde. V 79. minutě se totiž dvacetiletý (!) Trent Alexander-Arnold zachoval jako zkušený mazák a všiml si, že při rohovém kopu není obrana Barcelony dostatečně zkonsolidovaná. Rychlou přihrávkou našel již zmíněného Divocka Origiho, jehož kopačka poslala míč přesně do rohu brány.

Katalánci tak druhý rok po sobě absolutně nezvládli dobře rozehraný dvojzápas a po loňském vyřazení od AS Řím jim znovu zbyly oči pro pláč. Naproti tomu Liverpool se představí ve druhém finále po sobě. Loňská finálová prohra šla především za gólmanem Lorisem Kariusem, ale vyspělejší tým Jürgena Kloppa bude tentokrát ve finále jasným favoritem. Postaví se mu buď největší překvapení sezóny Ajax, anebo sok ze severního Londýna Tottenham.