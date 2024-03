Sparťanský útočník Jan Kuchta řadí čtvrteční osmifinálovou odvetu fotbalové Evropské ligy na hřišti slavného Liverpoolu k vrcholům kariéry. V minulosti nastoupil v Anglii ve dvou pohárových utkáních, ale bez diváků, proto se na utkání na ikonickém stadionu Anfield těší o to víc. Motivace Pražanů je podle něj jasná, přestože v úvodním domácím duelu minulý týden prohráli 1:5.

Osmifinále Evropské ligy: AC Sparta Praha - FC Liverpool | Foto: Deník/Jan Pořízek

Kuchta v minulosti působil ve Slavii, s níž ve vyřazovací fázi Evropské ligy v sezoně 2020/21 nastoupil proti Leicesteru a Arsenalu. Zápasy ale tehdy kvůli koronavirové pandemii byly bez diváků.

"Zítřejší zápas bude pro mě úplně nová zkušenost, co se týká diváků na tomto krásném stadionu, kterým Anfield bezesporu je. Vstoupíme do něj se vší vážností. Řadím ho k vrcholným zápasům, které jsem doposud hrál," uvedl sedmadvacetiletý český reprezentant.

Vztah k Anglii vyloženě nemá. "Vyprofiloval jsem se v hráče, který by se teoreticky do podobné soutěže hodil svým způsobem hry. Samozřejmě Anglie je Anglie, nemáme se o čem bavit," prohlásil Kuchta.

Liverpool v minulosti odehrál doma proti českým týmům dvě utkání, Liberec i Spartu shodně porazil 1:0. Pražané se ve čtvrtek mohou stát prvním českým týmem, který na Anfieldu vstřelí gól.

Motivace je jasná

"Podobné statistiky vůbec nesleduju. Tohle jde úplně mimo mě. Kdybychom tu vstřelili gól, samozřejmě by to bylo povzbuzení do další práce. Budeme chtít navázat na minulé zápasy v Evropské lize. Víme, jakým způsobem se chceme prezentovat, jak máme hrát," uvedl Kuchta.

Motivace je podle něj jasná. "Chceme ukázat dobrý směr, jakým se prezentujeme. Hrajeme na Liverpoolu, o motivaci není ani pochyb. Motivaci máme samozřejmě velkou jako do každého zápasu. Předevčírem jsme už nějakou taktiku zvolili, dnes ji doladíme a zítra budeme připraveni," řekl někdejší hráč Lokomotivu Moskva.

Sparta po domácí prohře s Liverpoolem utrpěla v neděli další debakl, když v Plzni prohrála 0:4, čímž vyrovnala svou nejvyšší porážku v samostatné lize. "Necítím u nás nic negativního, jsme furt v čele tabulky a máme svoji sílu. Co se týká fyzického fondu, rotovali jsme se sestavou, takže nejsme unavení, ale připravení. Každý hráč chce nastoupit a myslím si, že tomu odpovídaly i tréninky," uvedl Kuchta.