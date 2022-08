Bývalému reprezentantovi se splnilo další velké přání, vrátí se do Kolína nad Rýnem, kde při angažmá v nedalekém Leverkusenu pět let bydlel.

Konferenční liga 2022/2023

Skupina A: Basaksehir, Fiorentina, Hearts, RFS

Skupina B: West Ham, FCSB, Anderlecht, Silkeborg

Skupina C: Villarreal, Beer-Ševa, Austria, Lech Poznaň

Skupina D: Partizan, Kolín nad Rýnem, Nice, SLOVÁCKO

Skupina E: Alkmaar, Apollon, Vaduz, Dněpr

Skupina F: Gent, Molde, Shamrock, Djurgaardens

Skupina G: SLAVIA, Kluž, Sivasspor, Ballkani

Skupina H: Basilej, Slovan Bratislava, Žalgiris, Pjunik Jerevan

„Pocity jsou skvělé, je to úžasné. Na závěr kariéry se zase vracím do míst, kde to znám. Ať už jde o město, stadion nebo i atmosféru na něm. S Kolínem to byly veké derby, vždycky speciální zápasy,“ připomíná.

I na zbývající dva protivníky se ale zkušený osmatřicetiletý obránce těší. „Partizan je kvalitní soupeř s vynikajícími fanoušky, o Nice se není třeba ani bavit. Leží kousek od Monte Carla. Klukům jsem říkal, že si třeba vezmeme hotel tam,“ vtipkoval.

Fotbalisté Slovácka sledovali los společně po tréninku v tiskovém středisku. Ani jim nevadilo, že na rozdíl od Slavie byli v nejhorším koši a los jim přisoudil jednu z nejtěžších skupin.

Tým z Uherského Hradiště narazí na dva zástupce z pěti největších evropských lig. Kolín nad Rýnem se kvalifikoval do pohárů díky sedmému místu v minulé sezoně Bundesligy, Nice prošlo na evropskou scénu z páté příčky ve francouzské lize.

Předloni se utkalo se Slavií, s níž dvakrát prohrálo v Evropské lize. Z nejlepšího koše má Slovácko Partizan Bělehrad. Srbský vicemistr letos na jaře na úvod vyřazovací fáze Konferenční ligy po dvou vítězstvích přešel přes Spartu, naopak v roce 2018 v Evropské lize vypadl s Plzní.

Svědík by postupu rád získal dvě posily: Chci stopera i hráče do středu zálohy

„Z hlediska atraktivity bych místo Partizanu uvítal někoho jiného, třeba West Ham United, ale my si nemůžeme moc vybírat. Všechny skupiny jsou obtížné, pro nás je každý soupeř těžký. Každopádně nás čekají velice zajímavé zápasy,“ míní trenér Slovácka Martin Svědík. Úspěšný kouč se nejvíce těší na střety s Kolínem.

„Německý fotbal je zajímavý, na hodně velké úrovni, ale jako trenér musím připravit mančaft na všechny soupeře stejně,“ dodává s úsměvem. Skupiny začnou 8. září a vyvrcholí šestým kolem 3. listopadu.