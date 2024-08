Martin Jůzek dnes 10:33

Slavná znělka Ligy mistrů se znovu rozezní na Letné. Se vší pompou: od září do ledna ji fanoušci Sparty uslyší doma hned čtyřikrát. Kdo přijede do Prahy? Český šampion se to dozví už dnes večer. Atypický los proběhne v Monaku od 18 hodin.