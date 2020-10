Pokud jde Spartu, té triumf v domácím poháru a ždibec štěstí pomohly k přímému postupu do základní fáze. Bylo načase: ambiciózní klub z Letné v posledních třech sezonách pokaždé ztroskotal už v předkolech a třeba předloňská potupa s neznámým Spartakem Subotica dosud děsí sparťanské fanoušky i v jejich snech.

„Jdeme krok po kroku. Jedním z prvních cílů je oprášit mezinárodní pověst Sparty,“ hlásil před startem sezony sportovní ředitel Tomáš Rosický. Tým šlape, v lize ještě neztratil ani bod. Poslední mače (včetně nevýrazného výkonu v poháru proti Blansku) ale ukázaly, že je pořád na čem pracovat. Hlavně obrana mívá značné díry.

„Potřebujeme se připravovat na kvalitní zápasy, protože soupeři v Evropské lize by takové chyby dokázali potrestat,“ řekl trenér Václav Kotal po středeční výhře 2:0 nad druholigovým Blanskem.

Jací soupeři to mohou být? Z prvního koše (Sparta i Slavia budou ve druhém) může los poslat Letenským do cesty třeba Arsenal, AS Řím či Leverkusen.

Pikantní by byl souboj s Crvenou Zvezdou Bělehrad s nedávnou sparťanskou hvězdou Guélorem Kangou. V úvahu přichází rovněž německý Hoffenheim, za který válí další bývalá opora rudých Pavel Kadeřábek.

Ten by vzájemný souboj s kamarády uvítal. „Bylo by hezké, kdybychom si spolu zahráli. S Láďou Krejčím bychom si určitě nic nedarovali,“ jmenoval reprezentační obránce svého vrstevníka, se kterým na Spartě vyrůstali.

Bořil: Stmelí nás to

Slavia se musí rychle vzpamatovat z knockoutu na hřišti Midtjyllandu, který ji připravil o Ligu mistrů.V Edenu udělali všechno pro to, aby se tam nejprestižnější klubová soutěž vrátila, a zklamání z nezdaru jen tak nevyprchá. Jde i o peníze: za postup do LM by Slavia inkasovala přes 400 milionů.

„Věřím, že nás to spíš stmelí,“ řekl slávistický kapitán Jan Bořil. „Chtěli jsme Ligu mistrů, máme alespoň Evropu. Popereme se tam a doufám, že dojdeme až do finále,“ dodal lídr sešívaných. Loni Bořil a spol. změřili síly s Barcelonou, Interem Milán a Dortmundem. Kdo to bude tentokrát?