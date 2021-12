„Myslím, že jsme viděli skvělý los, který znamená jednak to, že se domácí fanoušci mají v létě opravdu na co těšit a také to, že se český národní tým poměří v příštím roce nejen s evropskou ale i světovou špičkou. Byli jsme tak společně odměněni za postup do elitní úrovně Ligy národů, který si tým trenéra Šilhavého perně a zaslouženě vybojoval," uvedl bezprostředně po losu předseda FAČR Petr Fousek.

Třetí ročník Ligy národů začne v červnu příštího roku, kdy jsou netradičně na programu čtyři kola. Zbývající dva zápasy se odehrají v září. Final Four pro vítěze čtyř skupin Ligy A se uskuteční v červnu 2023. UEFA zatím nerozhodla, jak se soutěž promítne do kvalifikace o příští mistrovství Evropy, které se uskuteční v roce 2024.

V prvních dvou ročnících Ligy národů si reprezentanti zahráli Ligu B, tentokrát se ale mohou těšit na atraktivnější soupeře. Velkým lákadlem bude souboj s šestatřicetiletým kanonýrem Manchesteru United Ronaldem, který za portugalský národní tým zaznamenal 115 branek a drží reprezentační střelecký rekord.