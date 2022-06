Lvíčata znají soupeře pro baráž. Jednadvacítce stojí v cestě na Euro Island

ČTK

Čeští fotbalisté do 21 let se v play off kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v příštím roce utkají s Islandem. Baráž se uskuteční od 19. do 27. září, svěřenci trenéra Jana Suchopárka rozehrají dvojzápas venku. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

Radost českých fotbalistů. | Foto: ČTK