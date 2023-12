„Samozřejmě každý chce reprezentovat. Já jsem ale s nikým v kontaktu nebyl ani v období, kdy jsme s Luganem hráli ve švýcarské lize o druhé místo, já pravidelně nastupoval a připsal si osm asistencí. Sám jsem zvědavý, zda se s jmenováním nového kouče něco změní,“ prohlásil v rozhovoru pro Deník bývalý hráč Juventusu Turín.

V ligovém zápase jste dal gól po pěti letech. Jaký to byl pocit?

Je pravda, že gól přišel po hodně dlouhé době. Samozřejmě to souvisí hlavně s tím, že jsem spoustu času v Luganu z důvodu zranění promarodil. Doufám, že to byla jedna branka z mnoha. Pocit byl samozřejmě super. Až po zápase jsem si uvědomil, po jak dlouhé době jsem skóroval. Byl jsem rád, že jsem se konečně za Lugano trefil i v lize, protože letos jsem skóroval už v poháru.

Měl jste z něj velkou radost?

Gól byl na dnešní dobu klasický. Když jsem skóroval, pomezní hned zvedl praporek, takže se dlouho čekalo na verdikt videorozhodčího, který branku nakonec uznal, protože o ofsajd se nejednalo. Gól jsem si tak ani moc neužil, slavit po dvou nebo třech minutách už jsem moc nechtěl. (úsměv)

Pomůže vám branka do zbytku sezony?

Je pravda, že branky mají střílet jiní hráči. Já jsem až na poslední dvě kola odehrál všechny zápasy na pozici defenzivního záložníka, takže jsem se ani do mnoha šancí nedostal. Zahrával jsem i spoustu standardních situací, kopal rohy, takže jsem neměl ani moc příležitostí dát gól třeba hlavou. Poslední zápasy jsem už ale hrál na pozici číslo osm. Mám více ofenzivní úkoly, více se dostávám do šancí. Mohl jsem dát i více než jeden gól. Pokud na této pozici vydržím, mám větší šanci střílet branky, které by se ode mě i očekávaly.

Jaký byl pro vás podzim?

Poslední půlrok byl hodně náročný. Tím, že jsme hráli ligu, švýcarský pohár i Konferenční ligu, tak i moje vytíženost byla velká. Hlavní je, že jsem byl zdravý a připravený na každý zápas. Nic mě netrápilo. Doufám, že to tak bude pokračovat i po zimní pauze. Nevynechal jsem ani jedno utkání. Jenom mě trošku mrzí, že jsem toho neodehrál víc v Konferenční lize. Celkově jsem ale s minutáží spokojený. Na podzim jsem toho odehrál fakt hodně. Jenom jsem si možná myslel, že v těch důležitých zápasech budu více vytížený.

Je to nejlepší půlrok za poslední dobu?

Nevím, jestli je nejlepší, protože už závěr minulé sezony byl pro mě i pro celý tým hodně speciální. Na konci minulé sezony jsem za tři měsíce nahrál na osm nebo devět gólů, hráli jsme o pohárové příčky. Pokud to mám srovnat, tak jaro bylo ještě lepší než podzim. Škoda, že jsme v lize nezískali více bodů.

Jak hodnotíte výkony, výsledky Lugana? Nyní jste ve švýcarské lize pátí, v základní skupině Konferenční ligy jste ale skončili poslední.

Podzim nebyl úplně úspěšný, výkony i výsledky byly spíše průměrné. Po výhře v Istanbulu nad Besiktasem jsme si mysleli, že můžeme pomýšlet na to, že bychom v základní skupině Konferenční ligy atakovali alespoň druhé místo. Bohužel od října jsme se potýkali s obrovskou marodkou, ze sestavy nám vypadli tři nebo čtyři klíčoví hráči z ofenzivy. Absence se projevily i v lize. Za mě nám chybí nějakých čtyři nebo pět bodů, abychom byli blíž špičce. Ve Švýcarsku se poprvé rozšířila soutěž, hraje se jiným systémem. Po základní části se mužstva rozdělí na dvě šestičlenné skupiny, takže liga bude otevřená až do konce. I když nyní hodně ztrácíme, na jaře se bude dát manko dohnat, protože nás čeká spousta vzájemných utkání s týmy z popředí tabulky. Naším cílem je zůstat v první šestce.

V Česku se hodně řeší trenér reprezentace. Je to i pro vás téma?

Určitě mě zajímá, kdo se stane novým reprezentačním trenérem, takže je to i pro mě téma. Uvidím, jestli se něco změní. Nyní nedokážu vůbec říct, zda mám šanci se dostat do národního týmu. To fakt nevím. Samozřejmě každý chce reprezentovat. Já jsem ale s nikým v kontaktu nebyl ani ve zmiňovaném období, kdy jsme s Luganem hráli ve švýcarské lize o druhé místo, já pravidelně nastupoval a připsal si osm asistencí.

Bylo pro mě trošku překvapení, že jsem neměl z Česka na mé výkony žádnou odezvu. Přitom nastupuji v kvalitním týmu, v kvalitní soutěži. Sám jsem zvědavý, zda se s jmenováním nového kouče něco změní.

Co říkáte na Zlín, který na jaře čeká znovu boj o ligovou záchranu?

Jak už jsem zmínil mockrát, dění na Letné samozřejmě sleduji. Když mám možnost, tak si zápasy Zlína pustím. Přiznám se, že po změně trenéra, jsem to sledoval ještě víc, protože mužstvo se zvedlo, začalo hrát lépe. Mělo to větší náboj. Jsem rád, že se kluci zvedli a před zimní pauzou získali strašně důležité body. Snad to tak bude pokračovat i dál. Zlínu fandím a nikdy nejsem rád, když hraje o záchranu. Snad to i letos zvládne a udrží se v nejvyšší soutěži.

Jak jste si užil konec roku, Vánoce?

Vánoce mám hodně rád, takže svátky jsem si užil fantasticky. Byly stejné jako v minulých letech, taková klasika. Ve Švýcarsku je stejně jako v Česku zimní pauza, takže mám možnost se na konci roku dostat domů. Alespoň jsem mohl být s rodinou, odpočinout si a načerpat sílu do další fotbalové dřiny. Hned ale na Nový rok se vracím, s týmem nás čeká nás kratší soustředění ve Španělsku, pak se zase rozjede liga.