Slávisté sice zasáhnou do bojů o Ligu mistrů až za necelý měsíc, už dnes ale bedlivě sledovali průběh zápasů druhého předkola. Zajímala je totiž hned dvojice utkání.

Pokud by alespoň jeden z dvojice Celtic Glasgow a Dinamo Záhřeb vypadl, znamenalo by to pro vršovický celek jistotu, že bude při losování play off Ligy mistrů mezi nasazenými týmy.

Dříve z obou utkání skončilo to ve Skotsku a Pražané se po něm mohli radovat. Celtic sice dokázal na vedoucí gól hostí zkraje druhé půle zareagovat, čtvrt hodiny před koncem ale o postupu Ferencvárose rozhodl Nguen. V dramatickém druhém duelu se nakonec radovalo Dinamo Záhřeb po vítězství na penalty.

Právě na maďarský celek může Slavia v play off narazit, naopak se vyhne Olympiakosu Pireus či Salzburgu. Boje o Ligu mistrů odehraje 22, nebo 23. září, odvetu v následujícím týdnu. Los je na programu první zářijový den.