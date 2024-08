Od poslední účasti Sparty ve fotbalové Lize mistrů uplynulo už dlouhých 19 let. Nejblíže návratu do milionářské soutěže byli Letenští v roce 2010, ale poslední krok nezvládli. Teď mají postup znovu na dosah. V play-off se Pražané utkají se starým známým Malmö. Švédskému soupeři budou chtít oplatit 10 let staré vyřazení v kvalifikaci Champions League.

Sparťané se dostali do závěrečného předkola Ligy mistrů poprvé po čtrnácti letech, tehdy je senzačně vyřadila Žilina. Teď můžou složit reparát a poprvé od roku 2005 se probojovat mezi nejlepší kluby Evropy. Tam na ně čeká i astronomický bonus 470 milionů korun.

„Je to obrovsky důležité. Je to dlouhá doba, kdy jsme naposledy Ligu mistrů hráli. Hodně mých hráčů s ní nemá zkušenosti a prahnou po tom se do ní probojovat, stejné je to i u realizačního týmu. Fanoušci jsou ještě hladovější a stojí za námi, opravdu se chtějí do Ligy mistrů dostat. Máme před sebou dva velmi důležité týdny,“ nechal se slyšet na tiskové konferenci kouč českého šampiona Lars Friis, který byl u obou mistrovských titulů Sparty jako asistent Briana Priskeho.

Každý sní o Lize mistrů

Pro osmačtyřicetiletého Dána bude dnešní úvodní zápas v Malmö tím životním. „Je to zatím můj největší zápas v trenérské kariéře, i když mám za sebou dost zápasů. Tenhle bude ten nejdůležitější nejen pro mě, ale i celý klub. S tím souvisí velká zodpovědnost. Těším se na utkání.“

Sparťané jsou na zápas správně nažhaveni. „Každý fotbalista sní o tom hrát v této soutěži. My jsme nyní velmi blízko. Proto ten fotbal hrajeme, abychom nastupovali k takovým zápasům,“ řekl Lukáš Haraslín, ofenzivní eso ze Slovenska. „Jde o postup do nejlepší ligy světa. Uděláme všechno pro to, abychom uspěli. Všechno se ukáže až na hřišti.“

Úvodní zápas v Malmö se odehraje dnes od 21:00, odveta na Letné příští úterý ve stejný čas.