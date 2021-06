/VIDEO/ Barcelonský kanonýr Lionel Messi sice velmi pomalu, ale jistě spěje ke konci své fotbalové kariéry, nicméně v katalánském velkoklubu už nějakou dobu možná roste jeho budoucí náhrada.

Talent fotbalové Barcelony Michal Zuk (vlevo) se svým bratrem a Lionelem Messim. | Foto: Instagram Michal Zuk

Pravda, bude to ještě nějaký ten pátek trvat, než doroste pro dospělý fotbal, ale když pojede na stejné vlně jako doposud, tak kdoví, třeba by už za nějakých pět šest let mohl prohánět obrany třeba právě ve španělské La Lize.