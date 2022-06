Máte za sebou první utkání v elitní skupině Ligy národů. Jak náročné to bylo? Bylo to extrémně náročné, věděli jsme, že Švýcaři budou dobří. Z televize se to třeba nezdá, ale byli ještě lepší, než jsme si mysleli. Měli hodně šancí, především ve druhém poločase, kdy už nám síly ubývaly. V prvním poločase jsme hráli dobře až na prvních deset minut, kdy jsme vypadli z role. S kluky jsme si řekli, že i když jsme dali gól, musíme být více obezřetní, protože nám dvakrát utekli. Od desáté minuty do pětačtyřicáté to bylo dobré až na gól, který jsme dostali. Měli jsme nějaké šance i nějaké brejky, které jsme nezužitkovali tak, jak jsme měli. Já jsem tam byl dvakrát úplně sám, čekal jsem patnáct sekund, ale balon tam bohužel nedorazil. Brankář to pak dvakrát fantasticky vyrazil. Zaplaťpánbůh, že tam spadlo to, co tam spadlo ve druhé půli.

Jak důležitá je výhra směrem k cíli udržet se v elitní skupině?

Strašně moc důležitá. Hned jsme si říkali, jak je skvělé, že jsme vyhráli. Kdybychom prohráli, tak bychom to museli honit v Portugalsku a Španělsku, což je strašně složité. Nebudeme si nic nalhávat, tyhle týmy jsou ještě o level výš. Máme na čem pracovat, potvrdili jsme si to. Bylo tam několik chyb. Super, že se vyhrálo, ale musíme ještě pracovat. Ideální to nebylo.

Šancí bylo opravdu hodně, jen vy sám jste měl dvě obrovské v první půli…

Hodně jsme těžili z presingových situací. Nezdá se to, ale hřiště bylo strašně kluzké a nebylo lehké na něm hrát a kombinovat. Švýcaři dvakrát třikrát podklouzli, toho jsme vyžili a šli jsme do brejkových situací. První poločas byl hodně pozitivní, přestože i oni tam měli nějaké šance. Byli jsme hodně aktivní, ale postupem času se projevil jiný styl hry, nová formace a to, že nám chybí pět šest klíčových hráčů ze základu. Super práce všech kluků. Vůbec to není lehké, pro nás jsou to důležité tři body.

Mohl jste ve svých šancích udělat něco lépe?

Poprvé jsem to trefil fakt hodně dobře. To bylo navíc pravou nohou, byl jsem překvapený, že jsem to takhle dobře trefil. Výborný zákrok Sommera. U druhé jsem to měl tlačit na zem. Kdyby to bylo na zemi, tak by s tím měl větší problémy. Takhle se to zdálo jako skvělý zákrok, ale byla to pro něj nejlepší výška, jaká mohla být. Fantastické dva zákroky. Říkal jsem si, ať mu tam konečně něco spadne.

Pod rozhodující gól jste se výrazně podepsal, i když byl posouzen jako vlastní. Překvapilo vás, že to tam spadlo?

Překvapilo mě to hodně. Zaplaťpánbůh. Po první půli už jsem si říkal, že mi chytí cokoliv, co vystřelím, i když jsou to krásné střely. Góly, co máte dát, nedáte a pak vám tam spadnou takové dva góly.

Kuriózním momentem bylo střídání rozhodčího v průběhu zápasu. Zažil jste někdy něco podobného?

Zažil jsem to asi dvakrát nebo třikrát. Je to úplně normální věc. Naštěstí tu máme čtvrtého rozhodčího. Během tři nebo čtyř minut to bylo vyřešené. Říkal jsem si, že se bude nastavovat tak deset minut, ale nakonec to bylo jen sedm. Ve Španělsku je úplně normální, že se nastavuje třeba šest minut.

Opět jste nastoupili se třemi stopery vzadu. Jak se vám hraje v tomhle rozestavení? Už si zvykáte?

Je to něco nového. Hráli jsme 3-4-3 se třemi útočníky, zatímco ve Švédsku jsme hráli jen se dvěma útočníky. Měníme tam určité situace. Trenéři jsou vždycky schopní reagovat na průběžný stav a na to, proti jakému soupeři hrajeme. Věřím, že na neděli zase vymyslíme nějakou kulišárnu a dokážeme dát nějaké branky.

Pro vás je asi přirozenější hrát křídlo než být staženější, že?

Říkal jsem to v rozhovoru před několika týdny, že se nemusíme bavit o tom, že já mám být výš. Tentokrát se to potvrdilo. Když mě tam trenér postaví na dvacet třicet minut, když je potřeba něco změnit nebo se někdo zraní, tak s tím nemám absolutně žádný problém. I trenéři ale vědí, že já jsem o řadu výš.

Do sestavy se vrátil Vladimír Coufal, který hrál právě pod vámi. Jak důležitý byl jeho návrat?

U Cufa vím, co udělá. To je strašná výhoda. Vím, kdy zvedne hlavu, kdy tam mám dát balon. Tuhle spolupráci jsme si vyzkoušeli v jednom z přípravných zápasů. Vím, co udělá, protože spolu už hrajeme nějaký pátek. U nováčků třeba nevím, co tam udělají. Proto se hodně bavíme na tréninku a zkoušíme různé věci.

Španělé jsou technicky o level nahoře

Daří se ještě najít síly po náročné sezoně?

Čtyři zápasy v deseti dnech jsou extrémně náročné. Asi nikdo z nás, snad kromě Tomáše Součka, nebude hrát devadesát minut ve všech. Můžete do zápasu jít, ale po nějakých minutách už jste unavený. Uvidíme ve třetím a čtvrtém zápase, jak na tom budeme. Teď musíme dobře zregenerovat, dobře pít, dobře jíst a připravit se na neděli. Doma vždycky můžeme urvat nějaké body. To je naše velká výhoda. Ve Španělsku a Portugalsku to bude hodně těžké.

Zápasy nejsou v ideálním termínu. Jak těžké je se kousnout a přijet reprezentovat, když už jsou myšlenky na dovolenou?

Každý toho má plné zuby, ale všichni kluci, co jsou tady, jsou hrdí na to lvíče, co mají na prsou. Vždycky sem jedeme za Českou republiku, ne sami za sebe. Tohle dělá ten rozdíl, proč vyhráváme, máme nějaké úspěchy a zahráli jsme dobře na Euru. Protože chceme. Máme super partu, i když se tady otočilo hodně kluků. Předevčírem jsem tady šel, rozhlížel se a říkal si, že i když je mi teprve 26 let, tak jsem tady jeden z nejzkušenějších. Bavili jsme se se Sukem a přemýšleli, jestli je pozitivní nebo negativní, že už jdeme do starší generace. Je to tak, točí se to tady, máme hodně zraněných hráčů. Kluci, kteří tady jsou, jsou dobře připravení. Makáme.

Jak se vy osobně těšíte na souboj se Španělskem?

Už mám předdomluvené rozhovory se španělskými kolegy a hodně se mě na tuhle bitvu ptají. Zkusíme to. Nemusíme si nalhávat, že technicky vyčnívají. Jsou o level, možná i o dva nahoře. Mají strašně dobrý pohyb, málokdy kazí. Když ale hrajeme doma, můžeme urvat body proti každému. Dokázali jsme to proti Anglii i Belgii. Určitě si budeme věřit i do nědělního zápasu. Tahle výhra nás posune i mentálně.

Na závěr trochu z jiného soudku. Adam Hložek přestoupil do Leverkusenu, co říkáte na tenhle přesun?

Věřím, že se prosadí, pořád je strašně mladý. Nesmí ze začátku panikařit. Je to obrovská změna. Vím, jak těžké to bylo, když jsem odcházel v osmnácti do Udinese. Mentální vývoj prostě nemůžete urychlit. Pro něj je zase dobré, že tam má Patrika Schicka, který mu pomůže. Je to náš největší talent, uvidíme, jak se prosadí. Všichni mu budeme držet palce, protože takové hráče potřebujeme.