Fotbalisté Manchesteru City poprvé vyhráli Ligu mistrů. Ve finále v Istanbulu zdolali Inter Milán 1:0 gólem Rodriho z 68. minuty. Favorizovaní svěřenci trenéra Pepa Guardioly po triumfech v anglické lize a Anglickém poháru v této sezoně zkompletovali tzv. treble. City to dokázali jako osmý evropský klub v historii a první od Bayernu Mnichov v roce 2020.

Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola | Foto: ČTK

Španěl Guardiola jako čtvrtý kouč ovládl Ligu mistrů potřetí. Navázal na výhry s Barcelonou v letech 2011 a 2009, kdy Katalánce rovněž dovedl k treble. Žádný jiný kouč před ním to se dvěma různými kluby nedokázal. Inter nevyužil šanci na čtvrté vítězství v Champions League.

"Neuvěřitelné, nenacházím slova. Byl to vyrovnaný zápas, jsme šťastní, že jsme vyhráli. Víme, že každý mluvil o treble. Byli jsme pod tlakem, ale tohle mužstvo je postaveno tak, aby zvládalo tlak tím nejlepším možným způsobem," řekl kapitán a záložník City Ilkay Gündogan v televizním rozhovoru.

Hráči City v úvodu na Atatürkově stadionu působili nervózně a často chybovali, přesto měli více šancí. Bernardo Silva minul branku, Haalandovu střelu z úhlu vyrazil Onana. Gólman Interu, který v tomto ročníku Ligy mistrů z dvanácti zápasů udržel osmkrát čisté konto, si poradil také s pokusem De Bruyneho.

Klíčový belgický záložník musel ve 36. minutě vystřídat kvůli svalovému zranění. De Bruyne ze zdravotních důvodů nedohrál ani finále Ligy mistrů před dvěma lety, v němž City podlehli Chelsea 0:1. "Bylo to těžké pro oba týmy. V první půli jsme nepodali nejlepší výkon, byli jsme nerozhodní. Věděli jsme, že ve druhé půli se musíme zlepšit," podotkl Gündogan.

Po změně stran se obraz hry příliš nezměnil a anglické mužstvo neúspěšně dobývalo pevnou obranu "Nerazzurri", kteří v podzimní skupině dvakrát porazili Plzeň. Inter mohl otevřít skóre v 58. minutě po velké chybě Akanjiho, ale Martínez zblízka brankáře Edersona nepřekonal.

Manchester City rozhodl finále v 68. minutě. K odraženému míči se v pokutovém území dostal volný Rodri a španělský středopolař zakončil přesnou střelou k tyči.

Třetí celek uplynulé sezony italské ligy mohl brzy vyrovnat. Dimarco však hlavičkoval do břevna a z dorážky trefil střídajícího spoluhráče Lukakua. Pojistku City nepřidal ani další náhradník Foden, jenž tváří v tvář nechal vyniknout Onanu.

V závěru si Inter vytvořil tlak a sahal po vyrovnání. Ederson ale v 89. minutě famózně zlikvidoval Lukakovu hlavičku z bezprostřední blízkosti. V závěru nastavení pak ještě brazilský brankář vychytal náhradníka Gosense. City tak neprohráli ani ve třináctém utkání tohoto ročníku Ligy mistrů.

"Je to splněný sen. Všichni naši fanoušci čekali tak dlouho, zasloužili si to stejně jako my. V posledních letech jsme byli blízko. Nebylo to dnes snadné. Soupeř měl výbornou obranu i protiútoky. Nechali jsme na hřišti všechno," uvedl Rodri.

Inter jako třetí italský tým v této sezoně nezvládl pohárové finále. AS Řím v Evropské lize podlehl Seville, Fiorentina v Evropské konferenční lize v Praze nestačila na West Ham.