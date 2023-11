Fotbalová veřejnost odsuzuje chování tří reprezentantů Vladimíra Coufala, Jakuba Brabce a Jana Kuchty za porušení životosprávy. Neomlouvá je ani bývalý reprezentační útočník Marek Heinz, ale zároveň dodává: „Ostatní kluci do toho nepůjdou s čistou hlavou, musíme je podržet.“

Marek Heinz v dresu Hodolan | Foto: Deník/Jiří Fišara

V pondělí čeká českou reprezentaci klíčový zápas o postup na EURO. Už se ho nezúčastní Coufal, Kuchta ani Brabec, kteří byli vyřazeni potom, co se objevila informace, že navštívili diskotéku Belmondo.

„Jsou to reprezentanti, hrají za Česko a mají před sebou nejdůležitější zápas sezony. Je to od nich nezodpovědné. Nechci ale do nikoho šít, ani novináři by neměli. Pro nás musí být teď důležité, abychom utkání zvládli a postoupili na EURO. To si přeji,“ říká jasně Heinz.

Otázky kolem skandálu fotbalistů: Co se tají? Ranní návrat i důvod večírku

„Zároveň ani nechci nikoho omlouvat, ale je jednoduché do někoho šít a odsoudit ho. To nechci, protože to nepomáhá zbytku týmu, který musí zachovat chladnou hlavu. Je to ale těžké, protože vyřazení kluci byli součástí mančaftu, který má držet při sobě,“ pokračuje Heinz.

Obrovská ztráta

Zároveň však vnímá, že absence tří hráčů, kteří nastoupili v Polsku v základní sestavě, bude velká. „Je to obrovská ztráta. Nebudu se nikoho zastávat, ale jestli bych je také vyřadil? To je na trenérech. Byla to od nich klukovina, veřejnost to bude vnímat jako velké porušení, ale jsme lidé,“ dodává Heinz.

Návštěva diskotéky? Pařmen Coufal u fanoušků West Hamu zabodoval, ti se baví

On sám už má profesionální kariéru za sebou a občas si kopne za Sigmu Hodolany I. A třídu. „Neříkám, že jsem svatý, ale byl jsem si vědom, že jsme propíráni médii a jsme veřejně známé osoby. Tohle jsem nikdy neudělal. Možná někdy v dorostu, kdy jsem měl dobrý metabolismus a byl jsem ještě mladý a nezkušený,“ uzavírá Heinz.