Během svého působení na lavičce londýnské Chelsea dostal smíchy do kolen přítomné novináře – na tiskové konferenci si totiž dal přezdívku Special One (Pan Výjimečný). Tím však José Mourinho bezesporu je.Do výraznějšího povědomí fotbalové veřejnosti se dostal při svém působení v portugalském Portu.

Zdroj: Youtube

S podceňovaným mužstvem se mu totiž podařilo vyhrát v roce 2003 pohár UEFA, o rok později už z toho bylo vítězství v Lize mistrů. Světovému fotbalu tak zničehonic nadělil budoucí hvězdy, kterými bezesporu byli Deco, Maniche, Ricardo Carvalho či Paulo Ferreira. „Jedna věc je zvítězit, když to všichni očekávají a dělají se pro to patřičné investice. Něco jiného je však zvítězit, pokud se něco zdá nesmrtelné. To je opravdu výjimečný pocit,“ řekl Mourinho, který je specialistou na nečekané triumfy.

Úspěchy sbíral kdekoliv

Kromě triumfů s Portem opanoval devětapadesátiletý elegán Ligu mistrů s Interem Milán či Evropskou ligu s Manchesterem United. Poslední zářez na pažbě si připsal Mourinho během středečního finále Evropské konferenční ligy, kdy jeho AS Řím porazilo 1:0 Feyenoord Rotterdam, a dočkalo se tak první evropské trofeje v dějinách klubu.

„Na mé kariéře je skvělé, že se mi to povedlo nejen s Manchesterem United, ale také s Portem, Interem a Římem, což je hodně, hodně, hodně výjimečné,“ řekl Mourinho novinářům.Ziskem páté velké trofeje vyrovnal charismatický Portugalec rekord Giovanniho Trapattoniho. „Tohle se zapíše do historie Říma i té mé. Bylo mi řečeno, že pouze já, Sir Alex (Ferguson) a Giovanni Trapattoni vyhráli trofeje ve třech různých dekádách. Díky tomu si připadám trošku starý, ale pro mou kariéru je to krásné,“ řekl dojatý Mourinho.

S italským klubem, který proslavila klubová legenda Francesco Totti, sice v italské lize obsadil šesté místo a mluvilo se o zájmu Newcastlu či Paris St. Germain, po historickém úspěchu AS Řím ale Mourinho potvrdil, že se v Itálii ještě minimálně rok zdrží.