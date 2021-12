Gólová bilance českého kanonýra je úchvatná. Žádný jiný hráč v pěti nejlepších evropských ligách nedal v této sezoně v průměru za 90 minut více gólů. Schick za posledních 63 minut vstřelil 6 branek, na 14 zásahů pak potřeboval přes 950 minut.

Schick otevřel skóre už v páté minutě po otočce v šestnáctce a za čtvrt hodiny útočník Bayeru zvýšil z pokutového kopu. Eintracht se však rychle oklepal a vyrovnal po gólech Tuty a Lindströma.

Druhý poločas už byl v jednoznačné v režii domácího mužstva. V 50. minutě dokonal obrat N'Dicka a po něm ještě bývalého frankfurtského brankáře Hradeckého překonali Jakič a Sow.

