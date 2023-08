Konečně má jistotu. Fotbalový brankář Matěj Kovář přestupuje z Manchesteru United do Bayeru Leverkusen, kde s německým klubem uzavřel smlouvu na čtyři roky. Dle informací magazínu Kicker zaplatil Leverkusen za českého brankáře, který v minulé sezoně hostoval v pražské Spartě, pět milionů eur (přibližně 120 milionů korun) a až další tři miliony eur na bonusech.

Matěj Kovář v dresu Sparty. | Foto: Profimedia

„Upřímně se jednalo o jedno z nejsložitějších jednání, které jsem ve své kariéře vedl. Manchester velmi dobře ví, jak kvalitním a perspektivním hráčem Matěj je, finální podmínky transferu tomu jednoznačně odpovídají,“ uvedl Kovářův agent Viktor Kolář.

„Velké poděkování patří Leverkusenu, jehož představitelé prokázali během celé doby trpělivost a profesionalitu. Matěj byl pro ně na gólmanském postu jednoznačnou prioritou, přivádějí ho s vizí dlouhodobé vzájemné spolupráce,“ dodal.

Aktuální jedničkou v Leverkusenu je Fin se slovenskými předky Lukas Hradecky. Kovář je připravený na to, že bude ze začátku sezony krýt záda kapitánovi německého celku. „Přišel jsem až těsně před začátkem sezony, tak předpokládám, že asi bude nějakou chvíli trvat, než se dostanu do brány. Ale věřím, že ukážu kvality a postupem času se vypracuji na pozici číslo jedna,“ říká Kovář.

Jste po podpisu smlouvy s Leverkusenem. Jaké jsou vaše první pocity?

Dojmy jsou skvělé. Jsem rád, že po dlouhém čekání se moje situace konečně vyvrbila, můžu začít novou etapu v Leverkusenu, na kterou se moc těším. Mám z toho jenom dobrý pocit, klub je velký a já to beru jako další posun v mé kariéře.

Jste rád, že je za vámi hektické léto, které bylo plné spekulací o vaší budoucnosti?

Ano, určitě. Toto léto bylo hodně hektické, řekl bych až náročné na hlavu. 31. května jsem vůbec nevěděl, co se mnou bude, až teď konečně vím. Vyhodnotil jsem si to, že Leverkusen je ta správná cesta, strašně moc se těším na novou výzvu.

Sparta bojuje o LM: Krejčí nabádá k odvaze, Kodaň má s Čechy zvláštní bilanci

Jaké jsou první dojmy z nového klubu?

Dojmy jsou skvělé, měl jsem možnost mluvit s Michalem Kadlecem, který tu už nějakou dobu strávil. Situace je o to lepší, že tu jsou dva čeští hráči Adam Hložek a Patrik Schick, to mi taky může hodně pomoct. Je to velký klub v Německu a skvělá věc, jak se ukázat.

Radil jste se také s Patrikem Schickem a Adamem Hložkem? A jak se na české parťáky těšíte?

Zatím jsem s nimi neměl možnost mluvit, ale těším se z toho, že tu s nimi můžu být. Určitě doufám, že my kluci pomůžou, a že si to společně užijeme.