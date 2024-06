Příběh kolem přestupu Kyliana Mbappého je u konce. Francouzský fotbalista s definitivní platností přestupuje z Paris St. Germain do Realu Madrid. Španělský klub se novou posilou už pochlubil na sociálních sítích. Mbappé podepsal pětiletou smlouvu.

Francouz Kylian Mbappé (vpravo) bude hrát za Real Madrid. | Foto: ČTK / AP / Christophe Ena

Žádné pompézní představení hvězdné posily se nekonalo. Real si vystačil se strohým comunicado oficial, tedy oficiálním prohlášením. Zájem fanoušků byl i tak obrovský, že klubové stránky zkolabovaly. "Real se dohodl s hráčem na pětileté smlouvě," napsal Real na sociálních sítích.

"Těžko může někdo pochopit, jak moc šťastný a nadšený jsem. Splnil jsem si sen," uvedl Mbappé na svém profilu na sociální síti X, kde má téměř 14 milionů sledujících.

"Jsem tak šťastný a hrdý, že můžu přijít do svého vysněného klubu. Nikdo asi nepochopí, jaké nadšení momentálně prožívám. Těším se na vás, fanoušci Madridu, děkuji vám za vaši neskutečnou podporu!" zveřejnil na instagramu.

K Realu až po Euru

Mbappé už v únoru vedení francouzského klubu informoval o tom, že po sezoně odejde. Na konci dubna ještě pomohl PSG získat dvanáctý ligový titul. S týmem však opět neuspěl v Lize mistrů, v níž svěřenci Luise Enriqueho vypadli v semifinále s Dortmundem.

Mistr světa z roku 2018 a stříbrný medailista z předloňského šampionátu v Kataru by měl podle zahraničních médií ročně vydělat 15 milionů eur (asi 370 milionů korun). Navíc se jako volný hráč může těšit na astronomický podpisový bonus ve výši 100 milionů eur (téměř 2,5 miliardy korun), který by měl být rozložen do pěti splátek.

Za PSG hrál Mbappé od roku 2017, kdy přišel z Monaka nejprve na hostování a poté přestoupil za 180 milionů eur, což z něj dělá druhého nejdražšího fotbalistu historie po Brazilci Neymarovi. S pařížským klubem získal šest ligových titulů a čtyřikrát vyhrál Francouzský pohár. V roce 2020 byl s týmem ve finále Ligy mistrů.

Ke svému novému zaměstnavateli se připojí po mistrovství Evropy v Německu, na kterém budou "Les Bleus" patřit mezi aspiranty na titul. Francouzi se v základní skupině D utkají s Rakouskem, Nizozemskem a Polskem. Mbappé je kapitánem reprezentace, nastoupil do 77 mezistátních utkání a dal 46 branek.