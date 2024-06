Balon, kopačky a nadšení. Když se tohle všechno spojí, vznikne fotbalový turnaj. Největší akcí pro mládežnické výběry v Česku je McDonald's Cup, jehož 25. ročník právě vrcholí v nablýskané aréně v Hradci Králové.

Lucia Poláčeková, PR manažerka McDonald's pro Česko a Slovensko (na snímku vlevo), má k fotbalu blízko | Foto: se svolením McDonald's Cupu

Otázka na úvod: víte, že McDonald's Cup má svého bratříčka na Slovensku? Oba školní turnaje navíc mají hodně společného. Tak třeba patrony: na český Svátek fotbalu podpořil Václav Černý, na ten slovenský dorazila sparťanská hvězda Lukáš Haraslín. Celé to podporují zástupci známé sítě restaurací. Mezi nimi i Slovenka Lucia Poláčeková, PR manažerka McDonald's pro obě země.

Jaký smysl dává společnosti McDonald's pořádání fotbalového turnaje?

Velký. Smysl nám to dávalo na úplném počátku, a dává nám ho i po dvaadvaceti letech. Je třeba hned v úvodu zmínit, že McDonald's Cup je v posledních letech populární a tradiční školní turnaj pro děti 1. stupně ZŠ nejen v Čechách, ale také na Slovensku. Záměrem tohoto unikátního a masového projektu je nejen podpora aktivního trávení času dětí, ale také akcentace rovnosti příležitostí. Do tohoto turnaje se totiž mohou přihlásit všechny základní školy s týmy dětí, které mají chuť soutěžit, férově si zahrát fotbal a v neposlední řadě zažít skutečnou atmosféru tohoto legendárního projektu. Jako generální partner a spoluorganizátor oceňujeme, že se z turnaje postupně stala největší sportovní událost pro školáky u nás, urazili jsme dlouhou a úspěšnou cestu.

Proč zrovna fotbal, a ne jiný sport? Je to proto, že považujete fotbal za český národní sport, nebo hraje roli to, jak je „dostupný“?

Je to možná klišé, ale je to pravda fotbal je tu pro všechny. Mnozí lidé, třídy, děti i celé rodiny jím žijí během celého roku. Jakékoli mistrovství dokáže přinést takové množství emocí, zážitků a vzpomínek, které si dovolím říci, že mají všichni účastníci kteréhokoli ročníku McDonald's Cupu na celý život. Dokonce vidíme, že narůstá i popularita ženského fotbalu a McDonald's Cup je toho příkladem, v Čechách i na Slovensku. Právě dívky tvoří přibližně 10 % družstev a mnohdy hrají opravdu skvěle. Fotbal je sport, který mohou hrát všichni bez ohledu na věk, pohlaví, původ, sociální zázemí, kondici. Je nejuniverzálnější, můžete ho jít hrát kdekoli, žádné speciální vybavení, minimálně na základní úrovni, nepotřebujete.

Komunikujete během turnajů i snahu o zdravější životní styl mládeže? Co je pro děti vhodné a co méně? Například salát u Happy Mealu, džus místo coly atd.

McDonald's Cup nijak s našimi produkty nespojujeme. Turnajem se snažíme děti motivovat a inspirovat k pohybu, sportu, fair play a týmové spolupráci.

Daří se to?

Myslím, že ano. Čísla jsou toho důkazem, do letošního ročníku se nám v podstatě přihlásila každá druhá základní škola v Čechách. Je to také o mezioborové spolupráci, díky níž projekt dosahuje profesionální úrovně, spolupracujeme s partnery a s lidmi, kteří vnímají, že projekt má celospolečenský přínos. O tom to je, nikoli o edukaci ohledně zdravého životního stylu.

Letos se koná už 25. ročník. Turnaj si v předešlých letech zahrály desetitisíce dětí. Na webu se píše: rozhodně nekončíme. Máte nějaký konkrétní cíl, sen pro nejbližší budoucnost?

Cíle máme, ale jsou postupné. Nyní se soustředíme především na letošní jubilejní ročník. Je až neuvěřitelné, že tu turnaj pro české děti je již čtvrt století, kolik dětí jím prošlo odhadem až 1,6 miliónu, kolik dnes profesionálních hráčů si jej zahrálo. Plány máme, po skončení letošního ročníku se vrhneme na přípravu dalšího. O tenhle, dnes už tradiční projekt, nechceme přijít, natož o něj připravit další generace. Všechno plánujeme po malých krůčcích.

Sama jste zmínila, že turnaj probíhá i na Slovensku. Neuvažovali jste, že by se Svátek fotbalu konal společně? Nebo co třeba uskutečnit zápas o česko-slovenský titul?

I takové nápady jsme měli, navíc jubilejní ročník si o to tak trochu říkal. Ke společnému Svátku fotbalu ani vzájemnému utkání ale nakonec nedošlo. Uvidíme, třeba se nám to podaří v příštích letech.

McDonald‘s si opět mohou zahrát i děti z malých škol, tzv. malotřídek. Jaké na to máte reakce?

Skvělé. Zástupci malotřídek dlouho volali po úpravě pravidel tak, aby se turnaje mohly zúčastnit také. Jenže to není tak lehké, jak se může zdát. Proto jsme loni vůbec poprvé v historii otevřeli kategorii M přímo pro ně. A reakce jsme měli velmi pozitivní. Právě ty nás utvrdily, že jsme udělali krok správným směrem, a také proto se i letos tato kategorie malotřídním školám opět otevřela. Už dnes evidujeme ještě větší zájem, a to v rámci všech tří kategorií včetně malotřídek.

Pro vítěze máte připraven zážitek ve formě zájezdu na fotbalový zápas Wolfsburgu. Co dalšího je ve hře?

Kromě zájezdu na ligový zápas domácího klubu našeho patrona Vaška Černého se děti mohou těšit na trénink pod vedením zkušených trenérů FAČR, večeři v McDonald’s a na další hodnotné ceny. Věřím ovšem, že největší výhrou bude pro všechny zážitek a jedinečná atmosféra profesionální organizace turnaje až do finále. Těšit se mohou i na Svátek fotbalu, kde se jako každý rok odehraje exhibiční zápas známých osobností, včetně současných i bývalých reprezentantů.

Fotbal je u žen i dívek na vzestupu, i proto bych rozhovor zakončil otázkou na tělo. Co vy a míč? Troufla byste si na penaltu, nebo dokonce na pár minut v zápase osobností?

Já osobně si McDonald's Cup opravdu užívám už jen proto, že jsem jako dítě navštěvovala sportovní školu a věnovala se dlouhá léta atletice, což mě velmi utužilo a naučilo žít sportem po celý život. Také projekt vnímám přes mé dva syny, mladší se jednou chce stát nejlepším slovenským brankářem. Já ho v tom plně podporuji a ráda s ním trénuji, kopu mu na branku. Takže na penaltu bych si troufla i při zápase osobností a věřím, že bych dobře mířila a soupeře překvapila vstřeleným gólem.