„Myslím si, že začátek dopadl velice pěkně. Děti jsou tady spokojené,“ popsala ředitelka krajského finále v Neratovicích Helena Vydrová. „Myslím si, že si to hodně užijí, protože hlavně kvůli nim to děláme.“

Krajské finále suverénně ovládli kluci ze základní školy Na Výsluní v Brandýse nad Labem, kteří v rozhodujícím duelu porazili výběr 7. základní školy v Mladé Boleslavi. „Je to suprový úspěch, my jsme to ani nečekali, protože jsme se poprvé probojovali do finále v té nejstarší kategorii,“ měl radost kouč vítězů Zdeněk Antoš.

Skvělý kolektiv i jedinci

O účast na Svátku fotbalu v Olomouci se bojovalo i ve Vlašimi. „Líbí se mi tady, je to dobré, ale musíme víc bojovat a střílet,“ analyzoval průběh turnaje jeden z nadějných fotbalistů.

Postup si nakonec vybojovali hráči základní školy Dolní Břežany. Síla týmu podle trenéra Jana Deutsche spočívá ve skvělém kolektivu i výjimečných individualitách. A jak krajská finále komentují sami mladí nadějní fotbalisté? Podívejte se ve videu:

Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol - to je McDonald's Cup. Letos se koná již jeho 22. ročník, přičemž v současnosti se turnaj hraje na téměř čtyřech tisících základních škol České republiky. Ve dvou věkových kategoriích se ho tak účastní asi 80 tisíc chlapců a děvčat.

Veškeré informace o turnaji a najdete také na oficiálních stránkách www.mcdonaldscup.cz.

Výsledky 21. ročníku McDonald’s Cupu: 1. místo - ZŠ Klegova, Ostrava, 2. místo - ZŠ Sever, Hradec Králové, 3. místo - ZŠ Heyrovského, Olomouc, 4. místo - ZŠ Březové Hory, Příbram, 5. místo - 33. ZŠ Plzeň.