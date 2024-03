Registrační brány největšího žákovského fotbalového turnaje, McDonald’s Cupu, se uzavřely. Tradiční klání pod zlatými oblouky se uskuteční již po pětadvacáté, a i letos je o něj enormní zájem.

Jubilejní 25. ročník McDonald's Cupu bude rekordní | Foto: se svolením McDonald's Cup

Celkově se do tří kategorií přihlásilo 3460 týmů z celkem 2084 škol, což je o téměř 300 týmů více než v loňském roce. Osvědčila se kategorie malotřídek, kterou McDonald’s Cup otevřel minulý rok vůbec poprvé: oproti loňsku se přihlásilo o téměř čtyřicet škol více.

Největší žákovský fotbalový turnaj je nedílnou součástí školního roku v nejedné škole a letošní jubilejní ročník to jen potvrdil. I letos se organizátorům podařilo překonat dřívější už tak vysoká čísla, a turnaj tak výročí svého čtvrt století slaví historicky nejvyššími pocovidovými počty přihlášených škol a školních týmů. Ještě více dětí si tak užije radost z pohybu a fair play i jedinečnou atmosféru profesionálního fotbalu.

„Projekt je naše srdcovka. A velmi nás těší, že se mu rok od roku stále daří růst a my můžeme ještě více dětí vést k pohybu na čerstvém vzduchu a týmové hře. Je skvělé vidět, že to má smysl. Letos jsme zaznamenali nárust kolem 10 % a pomalu se blížíme k situaci, kdy téměř každá druhá škola v České republice vysílá své malé fotbalistky a fotbalisty zasoutěžit si o trofej McDonald’s Cupu. Za to patří velký dík všem učitelům a ředitelům škol, regionálním garantům AŠSK, kteří jsou při organizaci tak velkého turnaje nepostradatelní a samozřejmě také našim partnerům z FAČR,“ Lucia Poláčeková, PR manažerka společnosti McDonald’s ČR/SK. V počátečních vyřazovacích kolech se letos střetne rekordních 3460 týmu z celkem 2084 škol.

Skupina malotřídek táhne

Velkému zájmu se těší speciální kategorie M pro malotřídní školy, která si odbyla svou premiéru loni. Jejím vznikem bylo vyslyšeno přání těchto škol o zapojení do turnaje, jelikož kvůli malému počtu žáků v různém věkovém rozmezí to pro ně to té doby nebylo možné. I letos se ukazuje, že je o tuto kategorii obrovský zájem, oproti loňsku se do ní přihlásilo o téměř 40 škol více, utká se v ní celkem 242 týmů.

„Ze zájmu malotřídek jsme nadšení. Jsme rádi, že se díky nové kategorii může zapojit a zapojuje více dětí, které by jinak o možnost zahrát si na fotbalových pažitech přišly. Narůstající zájem je pro nás důkazem, že založit novou kategorii byl krok správným směrem,“ dodává Poláčeková. V tradičních kategorii A (1. – 3. třída) poměří sílí na 1447 týmů a v kategorii B (4. – 5. třída) dokonce 1771 týmů.

I tento rok se s projektem spojily známé tváře české fotbalové reprezentace, malí fotbalisté a fotbalistky se mohou těšit na Kláru Cahynovou, kapitánku české reprezentace, záložníci Sevilla FC a čerstvou držitelku titulu Fotbalistka roku, a Václava Černého, útočníka české reprezentace a VFL Wolfsburg.

Setkat se nimi budou moci na Svátku fotbalu, velkém finále všech tří kategorií, který proběhne 3. - 4. června v nádherných kulisách a prostředí nového stadionu v Hradci Králové v Malšovicích. Ambasadorem jubilejního 25. ročníku je Vladimír Šmicer, který se na velkém finále turnaje představí i přímo na fotbalovém trávníku.