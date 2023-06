Slova chvály od přítomných na místě i s odstupem sklízela pořadatelská škola 24. ročníku fotbalového turnaje McDonald´s Cup. „Energie vložená do všeho měla smysl, jsem rád, že vše dobře dopadlo. Navíc naše starší kategorie získala bronzové medaile,“ těší Petra Chvojku, učitele matematiky a TV na ZŠ Sportovní v Uherském Hradišti, kde se v nedalekém fotbalovém stánku prvoligového Slovácka udála finálová klání čtyřicítky nominovaných družstev.

V Uherském Hradišti proběhla finálová klání - Svátek fotbalu - 24. ročníku McDonald´s Cupu, fotbalového turnaje škol. Druhý, úterní hrací den. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

„Jestli jsem si to užil? Popravdě, osobně ani ne. Byla to velká zodpovědnost a hromada práce před i potom. Když jsem počítal, kolik hovorů jsem musel v úterý vyřídit, bylo jich přes osmdesát. A v pondělí jich bylo ještě více. Byl to masakr, chvílemi jsem nevěděl, kde mi hlava stojí. Nejdůležitější ale je, že si to užily děti,“ pousmál se organizační pracovník finálových bojů populárního školního fotbalového turnaje.

Moc se mi líbí, jaký má McDonald's Cup obrovský úspěch, těší šéfkuchaře Forejta

Atmosféra na stadionu byla po oba dny parádní. Výběry se navzájem povzbuzovaly, některé školy si převezly i své fankluby.

„Náš domácí byl pochopitelně největší a asi nejhlučnější. Mile ale překvapil i výběr olomoucké školy, který měl s sebou příznivce s bubny, navíc poprvé v historii McDonald´s Cupu bylo k vidění choreo s využitím pyrotechniky. Bylo to moc pěkné,“ smekl Chvojka.

Otcovská dovolená

Během úterního odpoledne bylo v dějišti k vidění spousta fotbalových i sportovních osobností, které příchozí děti obdivovaly.

Vítěz McDonald's Cupu z Veselé Marek Burian: Pohár naplníme dětským šampaňským

„Už mi děti ukazovaly, jaká selfíčka si pořídily. I já zažil silný okamžik, kdy jsem byl součástí přímého vstupu na instagramu Leoše Mareše,“ prozradil učitel, který se ale po akci do školy hned nevracel.

Čeká ho totiž milá povinnost. „Před turnajem se nám narodilo druhé dítě, syn Petr. Nyní mě čekají dva týdny otcovské dovolené,“ dodal hrdě Petr Chvojka.