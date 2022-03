Do Chelsea přicházel před devatenácti lety, v době, kdy slavná značka zažívala krušné časy. Fanoušci do něj vložili veškerou důvěru, měl to být totiž právě on, kdo opět opráší pohárovou vitrínu západního Londýna a vrátí klub na vrchol.

A jak slíbil, tak také udělal. Klub přebral v roce 2003 a odstartoval s ním možná úplně nejslavnější éru v historii organizace. Chelsea dotáhl na slibované výsluní, vyhrál několik ligových titulů včetně loňského triumfu v pohárové Evropě. A stal se tak hrdinou modrobílých šampionů.

Konec ruského miliardáře. Abramovič předal dozor nad Chelsea radě klubové nadace

Jenže tím působení Romana Abramoviče na horkém křesle Stamford Bridge definitivně skončilo. Jako ruský oligarcha, navíc s blízkými vazbami na ruskou vládu, která zahájila válečnou invazi na Ukrajinu, byl nucen s okamžitou platností ukončit svou činnost na Britských ostrovech a odevzdat slavný klub do prodeje.

„V současné situaci jsem se rozhodl klub prodat, protože se domnívám, že je to v nejlepším zájmu klubu, fanoušků, zaměstnanců a také sponzorů či partnerů klubu,“ uvedl ruský miliardář na webových stránkách Chelsea.

Pomoc Ukrajině jako zástěrka?

Žádné sankce se jej zatím nedotkly, ale Abramovič si moc dobře uvědomuje, že čím rychleji prodej provede, tím dříve také opustí tenký led, na kterém nyní bruslí. A do karet mu nyní nehraje ani jeho přátelství s ruským prezidentem Putinem, byť on sám blízké pouto s Kremlem odmítá.

Ruský oligarcha tak v současnosti prodává všechny své nemovitosti v Anglii rychlostí světla, stejné tempo si slibuje rovněž u předávání žezla na Stamford Bridge. Tlak na něj a jeho krajany v Británii roste, sankce tak mohou být jen otázkou času.

Válka je vážná věc. Jsem rád, že se sankce týkají i sportovců, říká Fillo

A proto se nyní už bývalý majitel Chelsea rozhodl předat kontrolu nad klubem nadačnímu fondu a managementu, kde mimo jiné pracuje český zástupce Petr Čech. A přislíbil, že zisk z prodeje, který obdrží právě nadace, ihned poputuje obětem války na Ukrajině.

„Tato pomoc bude zahrnovat poskytování nezbytných finančních prostředků na okamžité potřeby obětí a také podporu dlouhodobé práce na zotavení,“ dodal ve svém prohlášení.

Jeho láska a pevné pouto s klubem bylo natolik silné, že se rovněž vzdal jakéhokoliv vymáhání půjček, o které si v nedávné minulosti zažádalo hned několik jeho dlužníků. „Nikdy to pro mě nebylo o byznysu ani penězích, ale čistě o vášni pro klub,“ řekl Abramovič.

Avšak jeho slova o tom, že prodej nebude nikterak rychlým procesem, začínají malinko drhnout. Už v týdnu prý obdrželi nabídku čtyři boháči v čele s šestaosmdesátiletým švýcarským magnátem Hansjörgem Wyssem, jenž mimo jiné zmínil, že Abramovič s ním mluvil o chtíči se co nejrychleji klubu zbavit.

Důvod? Naprosto jednoduchý. O jeho majetcích a možných sankcích se v minulém týdnu mluvilo už i na parlamentní půdě, což jen potvrzuje to, že ruskému miliardáři se nyní na Britských ostrovech rozhodně nedýchá komfortně.

Bez peněz do hospody nelez. Fotbalovému světu začínají vládnout movití investoři

A ani samotnáž prodej nebude pro ruského miliardáře žádnou banalitou. „Zatím si říká o moc peněz. Chelsea ho stála dvě miliardy liber, ale momentálně klub nemá peníze. To znamená, že kdo do toho obchodu půjde, bude jen kompenzovat Abramovičovy ztráty,“ prozradil Wyss s jměním okolo šesti miliard dolarů (zhruba 138 miliard korun).

Sám se tedy do ničeho rozhodně pouštět nebude. Pokud by ale skutečně projevil zájem vstoupit do londýnského impéria, tak prý jedině s vícero vlastníky. Jinak pro něj takový obchod ztrácí na jakémkoliv smyslu. A že by Wyss oplýval nějakou přehnanou láskou k fotbalu, se říci rozhodně nedá.

Mnohem větší smysl tak zatím dává případný zájem amerického miliardáře, investora a spoluvlastníka baseballového klubu LA Dodgers či basketbalistů Lakers Todda Boehlyho, jenž je dalším mužem z Abramovičova telefonního seznamu svých budoucích nástupců.

O koupi si McGregor řekl přes WhattsApp

A na listině potenciálních zájemců nedávno přistálo další zajímavé jméno. O možnou koupi Chelsea se totiž přihlásil slavný MMA bojovník Conor McGregor, jenž je znám nejen pro velkou vášeň k fotbalu, ale také k věčnému rivalovi Londýňanů z Old Trafford.

Ikona organizace UFC ve středu večer prostřednictvím svého Twitteru sdílela snímek z aplikace WhattsApp, kde je psáno, že je Chelsea k prodeji za 3 miliardy liber. „Pojďme to koupit,“ stojí v McGregorově zprávě.

Není však žádnou náhodou, že se nyní spekuluje o tom, zda tohle hvězdný Ir myslí skutečně vážně, nebo jen opět dostal chuť strhnout na sebe vlnu pozornosti. Tak či onak, povedlo se mu to na jedničku.

McGregor jako nový mecenáš Chelsea? V tomto případě však spíše jen hodně přikreslená utopie. Takový balík peněz je i pro nejlépe placeného sportovce za rok 2021 přespříliš velkým soustem. A proto i fanoušci Blues berou tento výkřik do tmy s určitou rezervou.

Fotbalová válka slov. Jsem hrdý Rus, odsekl internetový hříšník Ukrajincům

I přesto by se však na londýnské burze měly dát věci co nejrychleji do pochodu. Nejlepší klub světa bez majitele? To nezní moc přesvědčivě. Ale otázkou zůstává, kdo bude mít skutečně kuráž do této miliardářské hry plné risků a možných ztrát vstoupit.

Ať už to dopadne jakkoliv, Abramovič opustí Londýn jako obrovský hrdina. A možná také jako jediný Rus, který si i vzhledem k současnému dění na Ukrajině zachová mezi lidmi upřímný respekt.