Skupinu C na Euru zakončili fotbalisté Anglie na prvním místě, přesto na britských ostrovech nepanuje spokojenost. Svěřenci trenéra Garetha Southgatea zvítězili jen nad Srbskem a následně remizovali jak s Dánskem, tak se Slovinskem, tedy outsiderem skupiny. I proto si tým po posledním utkání vyslechl pískot tribun. „Zoufalství. Týmu chybí tvář, kreativita,“ zaznívá v anglických médiích po konci skupinové fáze.

Trenér Anglie Gareth Southgate po vítězství nad Srbskem. | Foto: ČTK/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Anglie na úvod evropského šampionátu porazila Srbsko po solidním výkonu 1:0, když výhru zařídil už ve 13. minutě Jude Bellingham. Fanoušci na ostrovech proto měli důvody k optimismu a s velkou nadějí vyhlíželi pokračování turnaje.

Jenže to přineslo studenou sprchu. Proti Dánsku Angličané odskočili do trháku gólem Harryho Kanea, ale soupeř srovnal ještě v první půli a ve zbytku zápasu byl lepším týmem. Svěřenci trenéra Garetha Southgatea tak nakonec mohli být rádi za výsledek 1:1. Tečku za skupinou pak udělala bitva se Slovinskem, která skončila bezbrankovou remízou. I proto si fotbalisté Albionu od některých příznivců na tribunách kolínského stadionu vyslechli bučení. Směrem k hlavnímu trenérovi dokonce letělo i několik prázdných kelímků.

„Rozumím tomu narativu, který je proti mně. Pro tým je to lepší, než kdyby to bylo proti hráčům. Vytváří to ale neobvyklé prostředí, ve kterém pracujeme. Neviděl jsem žádný jiný tým, že by postoupil a dočkal se něčeho podobného. Některým reakcím rozumím, ale je to zvláštní prostředí, v němž hrajeme,“ vyjádřil se ke kritice fanoušků hlavní kouč anglického výběru.

Tým z Velké Británie si i přes nepřesvědčivé výkony zajistil první místo ve skupině a pohodlně jde dál. „Přesto nedokázal zapůsobit,“ řekl o výkonu pro ITV bývalý obránce Gary Neville.

„V první půli bylo utrpení se na to koukat, ale řekl bych, že ve druhém poločase jsme se zlepšili. Sice jsme nevyhráli, ale byly tam náznaky toho, jak můžeme hrát,“ prohlásil někdejší hráč Manchesteru United.

Stejně jako on i další experti a novináři vyčítali trenéru Southgateovi skladbu sestavy. „Je tam Alexander-Arnold, Palmer, Bellingham, Saka, Mainoo, Foden – to jsou obrovské talenty a my s nimi nemůžeme zacházet špatně. Jinak toho budeme litovat. Hráči, kteří tam přišli ve druhé půli enormně vylepšili výkon,“ hodnotil Neville.

Southgate schytává kritiku za nasazení Gallaghera i za to, že v předchozích zápasech využíval Alexandera-Arnolda ve středu zálohy, kde v klubu nenastupuje. „Podívejte se, jaký tým končil utkání proti Slovinsku. Nejlepší pravý obránce Kyle Walker na levé straně obrany, Trent Alexander-Arnold, o kterém Southgate říkal, že ho učí na středního záložníka, na pravé straně obrany. Anthony Gordon a jeho příchod na čtyři minuty… Kde je nějaký plán? Znělo to jako zoufalství a vypadalo to jako zoufalství,“ nebral si servítky reportér Rob Dorsett ze Sky Sports.

Zázračný chlapec se vytratil

„Tým Garetha Southgatea nám nabídl jen lehce víc než hrozný výkon proti Dánsku, ale opět to nebylo nic, co by ospravedlnilo status favoritů, který Anglie získala před turnajem,“ napsal pro BBC Sport novinář Phil McNulty.

Anglický trenér schytává kritiku ze všech stran. „Má k dispozici nejlepší hráče z Premier League, Bundesligy i LaLigy. A Anglie pořád nedokáže porazit 57. tým ve světovém žebříčku. V tuto chvíli je šéf tří lvů obrácený alchymista. Zlato mění na obyčejný kov,“ napsal pro The Sun novinář David Kidd.

Kromě trenéra Southgatea se kritika snáší i na největší hvězdy týmu včetně Judea Bellinghama, který zazářil v prvním utkání. „Předvedl superhrdinský výkon během prvních 45 minut na Euru, ale od té doby jsme od zázračného chlapce zas tolik neviděli,“ píše Charile Wyett pro stejné médium.

Vesměs všichni angličtí žurnalisté a experti se ale shodují na tom, že Anglie má stále vše ve svých rukách a má velkou šanci se zlepšenými výkony dojít daleko. Je ale potřeba projevit větší kreativitu a najít ideální sestavu. V ní by podle většiny komentujících neměl chybět Kobbie Mainoo.

„Myslím, že ve druhém poločase ukázal proč,“ napsal bývalý hráč Jack Wilshere pro The Sun.

Anglie se dozví svého soupeře po středečních zápasech. Jisté je, že ho vyzve v neděli 30. června od 18 hodin v Gelsenkirchenu. Angličané se v osmifinále střetnou buď s Nizozemskem, nebo se třetím týmem skupiny E, v níž mají momentálně po třech bodech Rumunsko, Belgie, Slovensko i Ukrajina.