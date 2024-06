Čeští fotbalisté se na severním předměstí Hamburku třetím dnem připravují na úterní vstup do mistrovství Evropy proti Portugalsku. Svěřenci trenéra Ivana Haška měli před polednem uzavřený trénink, při kterém už nacvičovali i to, jak ubránit největší soupeřovy hvězdy v čele s kanonýrem Cristianem Ronaldem. Během jednotky reprezentanti pořádně zmokli, neboť se nad stadionem v Norderstedtu přehnala bouřka. V neděli se už mužstvo vlakem přesune do dějiště úvodního utkání Lipska.

Čeští fotbalisté se připravují na úvodní zápas s Portugalskem. | Foto: ČTK/Vít Šimánek

Zatímco v pátek, den po příjezdu na Euro do Německa, měl český tým úvodní otevřený trénink pro veřejnost, dnes už za zavřenými dveřmi nacvičoval taktiku na první zápas na turnaji. "Už jsme to připravovali na Portugalsko. Už jsme měli nějaké taktické věci, věnovali jsme se jim dopodrobna. Takže příprava je v plném proudu," řekl útočník Mojmír Chytil na tiskové konferenci na základně týmu na kraji Hamburku.

Počasí na severu Německa zatím příliš nevypadá na to, že do začátku astronomického léta zbývá jen pár dnů. Teplota se dopoledne pohybovala jen okolo 15 stupňů a během tréninku se nad areálem v Norderstedtu, ležícím zhruba 10 kilometrů od hotelu, kde je tým ubytován, spustil liják.

Pryč od ruchu města, pokoje po jednom. Češi našli na předměstí Hamburku ráj

"Počasí bylo takové nevyzpytatelné. Chvilku pršelo, chvilku svítilo sluníčko, chvilku bylo zataženo. Bylo to takové anglické počasí. Ale je to součástí naší práce a musíme se s tím poprat. Za mě to bylo naprosto v pořádku," prohlásil obránce David Zima.

"Zmokli jsme, ale jen část tréninku. Mně osobně to nevadí. Myslím, že tohle počasí je na fotbal docela v pohodě. I když trochu sprchne, aspoň je hřiště mokré a balon jezdí rychleji," uvedl Chytil.

V neděli dopoledne se už mužstvo přesune vlakem do dějiště utkání s Portugalskem s hvězdným Cristianem Ronaldem do Lipska, kde si vpodvečer poprvé zatrénuje. Hráči vítají, že půjde o jedinou cestu během skupiny, další dva duely základní fáze s Gruzií a Tureckem totiž odehrají v Hamburku.

"Je to individuální věc, pro mě osobně je lepší vlak. Nemám moc rád létaní kvůli těm prostorům, po letu musíte čekat na zavazadla. Vlak je v tomhle pohodlnější. Kufry a zavazadla máte s sebou, můžete se do nich kdykoliv podívat a vzít si věci, které potřebujete. Je výhoda, že hrajeme dva zápasy v Hamburku. Nemusíme se nikam stěhovat, vnímám to jako velké pozitivum," uvedl Zima.

Na fotbal koukali na plátně

"Mně osobně je jedno, jestli bychom letěli, nebo jestli pojedeme vlakem. Myslím, že je super, že máme jen jedno cestování ve skupině. Myslím, že jsme na tom jako jedni z nejlepších na mistrovství, že toho tolik nenacestujeme," řekl Chytil.

České mužstvo v pátek večer na hotelu společně sledovalo úvodní utkání šampionátu, v němž domácí Němci deklasovali Skotsko 5:1. "Na zápas jsme koukali na plátně. Kdo chtěl, tak přišel. Nebyli úplně všichni, někdo si to pustil na pokoji sám. Němcům se start do šampionátu povedl, jak si asi představovali. Mají výborné mladé hráče. Pro Skoty to naopak bylo hodně hořké," podotkl Chytil.

Fotbalové Euro 2024: Kdy hrají Češi, nominace, program, skupiny, stadiony

Pobyt na hotelu v golfovém resortu si zatím nemůže vynachválit. "Prostředí všem naprosto vyhovuje, máme skvělý komfort. Golf si ještě nikdo z hráčů zahrát nebyl, padel nevím. Každopádně když bude po nějakém zápase, je to super na odreagování," dodal Chytil.