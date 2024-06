Sám zažil dva evropské šampionáty v roli hráče, z pozice sportovního ředitele plzeňské Viktorie teď Daniel Kolář sleduje českou reprezentaci a zástupce svého klubu v Německu. Za klíčový považuje už sobotní zápas s Gruzií, který hodně napoví o dalším dění ve skupině. „Musíme je porazit a rozdat si to s Turky o postup,“ hlásí bojovně osmatřicetiletý bývalý záložník.

Daniel Kolář | Foto: Deník/Filip Ardon

Češi budou v sobotu od 15 hodin proti Gruzii bojovat o první body ve skupině. Proti favorizovanému Portugalsku sice vedli po gólu Lukáše Provoda, jenže vedení ztratili a brankou ze druhé nastavené minuty padli 1:2.

„Je potřeba brát v potaz, že Portugalci mají obrovsky kvalitní manšaft nabitý hvězdami, takže jsem očekával, že to bude těžké. Škoda, že jsme začali hrát až ve druhém poločase, protože myslím, že jsme mohli být odvážnější. Na druhou stranu to byl první zápas na šampionátu, pro spoustu kluků je to první zápas na takhle velkém turnaji. Chápu, že nervozita tam byla znát,“ ohlédl se za úvodním českým duelem na šampionátu Kolář.

„Byl bych rád za bod s Portugalskem, to by pro nás byla výhra, ale asi se nemohlo počítat, že Portugalce porazíme. Je potřeba se teď zkonsolidovat a dobře vstoupit do zápasu s Gruzií,“ doplnil.

Česká fotbalová reprezentace se s turnajovým debutantem z pomezí Evropy a Asie ještě nikdy v historii neutkala. I proto ji čeká krok do neznáma proti soupeři, který nemá v soupisce zas tak velká jména.

„Není to tady známý soupeř, ale očekávám obrovské nadšení a touhu po vítězství. Tím se dostali na šampionát, jsou semknutí a mají opravdu velkou motivaci předvést se celému světu. To bude jejich hnací motor, ale doufám, že budeme taky dobře připravení a svojí kvalitou je přehrajeme a vyhrajeme,“ přál by si sportovní ředitel plzeňské Viktorie.

Zápasy na šampionátu sleduje z pohledu bývalého hráče a fanouška i ze své současné pozice. „Sledujeme to, když je tam někdo zajímavý, bavíme se o hráčích, ale hráči na Euru jsou za peníze, kterými úplně nedisponujeme. Kdybych na to měl miliardu, tak si poskládám krásný manšaft. Z tohohle pohledu je to krásné snění, ale vím, jaká je realita,“ usmíval se Kolář.

Detailně se zaměřuje i na hráče Viktorky, kteří se dostali do reprezentace. Proti Ronaldovi a spol. nechyběli v základu obránce Robin Hranáč a záložník Pavel Šulc. V závěru zápasu naskočil do hry i útočník Tomáš Chorý a z lavičky sledoval utkání středopolař Lukáš Červ.

„Měli jsme radost, klukům hrozně fandíme a věříme, že budou úspěšní a dotáhnou to na Euru co nejdál. Mají za sebou ale obrovsky těžké sezony. Odehráli v téhle sezoně strašně moc zápasů, do toho jsme měli cestování, dvakrát jsme letěli do Kazachstánu. Určitě to není jednoduché se připravit na takový turnaj,“ prohlásil Kolář.

Vyrovnávací branka? To se stává

Úvodní duel na turnaji příliš nevyšel čtyřiadvacetiletému Robinu Hranáčovi. Mladý obránce, který se ještě v minulé sezoně zachraňoval s Pardubicemi v nejvyšší soutěži, se podepsal pod vyrovnávací branku, když si srazil míč sám do sítě, a čisté svědomí neměl ani u rozhodujícího gólu.

„To se stává, to je fotbal, že někde tečujete nějakou střelu. Nedá se nic dělat. Pro něj to byl jeden z největších zápasů kariéry a já jsem rád, jak ho zvládnul. Zvládnul ho velice dobře a držím mu palce, aby zůstal v základní sestavě a hrál dál,“ pochválil plzeňského hráče bývalý reprezentant.

„Hrozně mu fandím. Jeho příběh mi trochu připomíná příběh Petra Jiráčka, kdy během roku udělal obrovský progres a nakonec přestoupil do Německa a táhl nároďák. Robin je kluk, který si cestu vyšlapal poctivými kroky. Není líný, není to hráč, který by na sobě nechtěl pracovat, naopak jde příkladem. Je to poctivý kluk, který si to zaslouží,“ nešetřil chválou Kolář.

A nebojí se snad, že by Viktorii někdo talentovaného stopera mohl už po této sezoně přetáhnout? „Těšíme se na to. Obavu z toho má největší trenér, ale to je fotbal. Nikdo z nás není naivní, aby si myslel, že Robin bude dalších deset let hrát v Plzni. On se teď soustředí na Euro a my taky zatím nic neřešíme. Uvidíme, co se bude dít po Euru,“ zakončil s úsměvem plzeňský sportovní ředitel.