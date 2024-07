Před třemi lety (Euro 2020 se kvůli covidu hrálo až o rok později) Anglie ve finále proti Itálii neudržela brzké vedení a v penaltovém rozstřelu se musela sklonit před svým soupeřem, když z puntíku chybovali hned tři angličtí talenti. Letos výběr trenéra Southgatea pro změnu nestačil na Španěly, kteří na turnaji neprohráli ani zápas.

Byť ve finále to tolik nevyniklo, šlo o zajímavý střet dvou světů. Španělé na celém šampionátu bavili atraktivním fotbalem, zatímco na konto Anglie a jejího opatrného přístupu se snášela kritika.

„Po skupinové části jsme říkali, že pokud chceme hrát konzervativně s takovým množstvím talentu, který máme, tak musíme vyhrát. V opačném případě dojde k tomu, že to bude absolutně rozpitvané a budeme to vnímat jako špatný přístup. To padá na hlavu trenérovi. Nastavil pro tento tým zvláštní způsob hry,“ opřel se do Southgatea bývalý reprezentační obránce Rio Ferdinand.

„Takový je jeho styl hry a když ho hrajete, tak musíte vyhrávat, protože ti hráči jsou opravdu dobří. V klubech hrají opravdu dobře, ale pak sem přijedou a vypadají jako svůj vlastní stín,“ doplnila legenda Manchesteru United.

Pravdou je, že hlavně směrem vpřed měl Southgate k dispozici neuvěřitelnou kvalitu. Bukayo Saka, Phil Foden, Jude Bellingham nebo Cole Palmer. Právě poslední jmenovaný si ale na turnaji zahrál jako střídající hráč jen 149 minut a to, že měl dostat větší prostor, ukázal trenérovi ve finále, kdy už po dvou minutách na hřišti vyrovnal na 1:1.

Kaneovo prokletí trvá

Southgate chtěl ale sázet na svoje koně jako například na útočníka Harryho Kanea, který na turnaji očividně nehrál v úplné pohodě. Vstřelil sice tři branky a stal se spolu s dalšími hráči králem střelců, ale skutečně byl jen stínem hráče, na jakého jsou zvyklí fanoušci Tottenhamu a Bayernu Mnichov.

I proto trvá dál jeho prokletí – přestože je Kaneovi už třicet let a dlouhá léta hraje za přední kluby, dál čeká na první velkou trofej do své sbírky. Trápení elitního střelce nejlépe ilustruje jeho přestup do Bayernu, který následně nevyhrál bundesligový titul poprvé po jedenácti letech. Ve finále ho Southgate stáhl už po 60 minutách ze hřiště a Ollie Watkins opět rozhýbal anglickou hru.

„Čekali jsem moc dlouho. Proč bychom měli čekat tak dlouho, než přebereme iniciativu, když máme tolik kvalitních hráčů?“ ptal se Ferdinand po prohraném finále.

„Všichni bychom radši viděli, aby hráli ofenzivnější fotbal. Očekávám, že to bude Southgateův poslední zápas. Doma to bude velké zklamání. Ano, mohli jsme hrát útočnější fotbal, ale dostali jsme se do finále. Když tam ale jsi, tak to musíš dotáhnout,“ doplnil další bývalý hráč Alan Shearer.

Trefnou tečku za kritickým hodnocením anglických expertů přidal bývalý reprezentant Gary Lineker. „Je to vítězství pro útočný fotbal,“ řekl po výhře Španělů.

Vždyť tým z Pyrenejského poloostrova neprohrál na turnaji jediný zápas a jen ve čtvrtfinále proti Německu musel bojovat o výhru až v prodloužení. Španělé bavili od úvodu útočným fotbalem a během sedmi zápasů nastříleli rovnou patnáct branek. I díky tomu v neděli pozvedli nad hlavu pohár pro mistry Evropy.

Pro porovnání přidejme bilanci Anglie. Dvě výhry v základní hrací době, jedna v prodloužení, jedna penaltách, dvě remízy a porážka ve finále. Za celou dobu dali fotbalisté Albionu osm branek ze hry.