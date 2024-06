Větší překvapení letošní evropský šampionát ještě nezažil. Slovenský triumf nad Belgií čekal jen málokdo, ale s výhrou Gruzie nad Portugalskem v extrémně důležitém zápase nepočítal snad vůbec nikdo.

Cesta k rozhodující brance přitom netrvala nijak dlouho. Už po 92 sekundách hry si seběhl zleva do vápna Chviča Kvaracchelija a přesnou ranou otevřel skóre zápasu. Nikdy v historii ještě Portugalci na mistrovství Evropy neinkasovali tak brzkou branku.

Když pak v 57. minutě Georges Mikautadze proměnil penaltu a posunul se do pozice nejlepšího střelce šampionátu, dokázali už Gruzínci svůj náskok uhájit a zapsali nesmírně cenné vítězství 2:0. Z pozice jednoho z největších outsiderů si tak vykopali postup ze skupinové fáze na úkor Česka nebo Maďarska.

Ještě speciálnější den vedle svých spoluhráčů zažil Kvaracchelija, který se setkal s hvězdným Ronaldem už v roce 2011. Tehdy portugalská superstar otevírala v Gruzii fotbalovou akademii, jejímž členem byl i autor vítězné branky středečního zápasu.

Ronaldo je skvělý

„Získal jsem Ronaldův dres a postoupili jsme ze skupiny. Tohle je nejlepší den v životě gruzínských fotbalových fanoušků. Napsali jsme historii, nikdo nevěřil, že bychom to dokázali. Nikdo nevěřil, že bychom porazili Portugalsko, ale právě proto jsme silný tým – když je tam aspoň jednoprocentní šance, tak ukážeme, že se to dá dokázat,“ zářil po utkání třiadvacetiletý útočník Neapole.

„Před zápasem jsem se potkal s Ronaldem a popřál mi hodně štěstí. Nikdy bych si nepředstavil, že za mnou přijde a bude se se mnou bavit. Je to skvělý hráč a skvělá osobnost. Mám k němu obrovský respekt, je to jeden z nejlepších hráčů na světě. Když za vámi přijde před zápasem, je to úžasné, to nám pomohlo věřit, že bychom něčeho mohli dosáhnout,“ pokračoval loňský šampion italské nejvyšší soutěže.

I díky němu poznává fotbalový svět nové hrdiny. Vedle Kvaraccheliji si řekl o pozornost i třiadvacetiletý Georges Mikautadze, který hájí barvy Mét ve francouzské Ligue 1. Proměněnou penaltou rozšířil svůj střelecký účet už na třígólový a momentálně je králem střelců na Euru.

Září rovněž brankář Giorgi Mamardašvili, který už tři sezony působí ve Španělsku v dresu Valencie. Po skupinové fázi z různých stran zaznívají hlasy, že se jedná o nejlepšího gólmana turnaje a neměl by chybět ani v all star teamu šampionátu. Proti Turecku zastavil pět z osmi střel, proti Čechům pak nadchl fantastickými deseti zákroky proti jedenácti střelám. Až proti Portugalsku byl stoprocentní, když chytil pět pokusů soupeře.

Díky jistotě v brance teď může Gruzie dál snít svůj sen. Tým, který se musel na turnaj probojovat přes baráž, za sebe ve skupině C dostal českou reprezentaci a v tabulce třetích týmů se vyšplhal před Slovensko, Slovinsko, Maďarsko i Chorvatsko. V osmifinále tedy vyzve vítěze skupiny B ze Španělska.

„Tohle je nejšťastnější den mého života. Je teď těžké vyjádřit pocity slovy. Jsem hrozně šťastný, ale ve čtvrtek začneme myslet na další zápas. Uděláme všechno pro to, abychom znovu vyhráli,“ prohlásil Kvaracchelija.

„Jestli mám být upřímný, tak jsem tomu uvěřil až ve chvíli, kdy rozhodčí na konci zapískal. Snili jsme o postupu, ale nemyslel jsem si, že je to možné. Myslel jsem, že jsme dosáhli na svoje maximum, když jsme se v březnu kvalifikovali, ale ve fotbale nikdy není nic rozhodnuté dopředu,“ vyprávěl po šokujícím vítězství trenér Gruzínců Willy Sagnol.

Francouzský kouč může pořád doufat, že gruzínský sen napíše svoji další kapitolu. Už teď ovšem země s 3,7 miliony obyvateli zanechala skvělý dojem při své první účasti mezi evropskou špičkou.