Nedílnou součástí přípravy české fotbalové reprezentace, která se v Německu chystá na úterní vstup do mistrovství Evropy proti Portugalsku, jsou rozbory u videa. Nový realizační tým pod vedením hlavního kouče Ivana Haška je do programu zařazuje každý den a oproti minulosti je trochu pozměnil.

Trenéři české reprezentace pouštějí fotbalistům i záběry z dronu | Foto: Lubomír Douděra

Analýzy jsou o něco kratší, ale zároveň nabité informacemi a trenéři při nich využívají i záběry z tréninků pořízené z dronu. Podle ofenzivního univerzála Ondřeje Lingra si reprezentační rozbory na videu v ničem nezadají s těmi, na které je zvyklý ze slavného Feyenoordu Rotterdam, kde působí.

"Jako realizační tým jsme měli od začátku jasno, jakým směrem to chceme dělat. Snažíme se, aby ta videa nebyla úplně dlouhá, ale aby byla úderná. To znamená, že většinou jedno takové video je okolo 15 minut, takže ty mítinky jsou třeba půlhodinové. Snažíme se, aby tam byl opravdu důraz na ty zásadní informace, ať už pozitivní nebo negativní," řekl v dějišti mistrovství Evropy asistent trenéra Jaroslav Veselý.

"Hned po příjezdu jsme ještě měli rozbor našeho posledního zápasu se Severní Makedonií. Včera odpoledne jsme měli už takový vstupní mítink na Portugalsko. Video máme každý den, buď co se týká nás nebo soupeře," dodal kouč, který přicestoval s českým mužstvem do dějiště Eura ve čtvrtek.

Realizační tým se snaží, aby rozbory nebyly pro hráče nudné. "Dost často k tomu připojujeme i videa z tréninků. Až už z dronu nebo z kamer (automatického video systému) Panorisu, co tam používáme od analytiků. Dost se to prolíná. Snažíme se, abychom se nezaměřovali jen na soupeře, ale aby nám neutekla ani naše hra. Samozřejmě soupeře respektovat musíte, ale chceme posouvat i nás jako takové," přiblížil Veselý.

Hráči si video rozbory pochvalují. "Musím říct, že je to na vysoké úrovni. Blíží se to, nebo už je to i na úrovni toho, co mám ve Feyenoordu. Videa jsou kratší, intenzivnější, těch informací je hodně. Máme video každý den, někdy i dvakrát denně," uvedl ofenzivní záložník Lingr.

Analýzy hráče posouvají

"Není v tom žádný problém. Myslím, že hráči a všichni jsou spokojeni. Je to skvělé změna, ty videa jsou fakt v topu. Musím říct, že dostáváme skvělý feedback třeba ohledně nějakých individualit soupeře, ale více už bych neprozrazoval," doplnil s úsměvem pětadvacetiletý hráč Feyenoordu.

Nový realizační tým vede reprezentaci po listopadovém konci předešlého trenéra Jaroslava Šilhavého teprve od začátku roku, přesto už cítí, že analýzy na videu hráče posouvají. "Diskuze s hráči probíhá neustále. Hlavně chceme vidět ten feedback, jestli ty informace jsou pro ně užitečné, jestli jim to něco dává. Aby to nebylo jen o tom, že uděláme video sami pro sebe. To by byla ztráta času jak hráčů, tak naše. Také jde o to, jestli jsou ty informace srozumitelné, jestli si z toho opravdu něco vezmou," řekl Veselý.

"Musím říct, že se nám subjektivně i po komunikacích s hráči zdá, že to k něčemu je. Byť třeba v posledním zápase (se Severní Makedonií) někdo čekal, že můžeme vyhrát vyšším rozdílem (než 2:1), třeba z hlediska výstavby jsme viděli oproti předchozímu utkání s Maltou posun. Což může být třeba i díky tomuhle video tréninku. Ale pořád nejsme úplně stoprocentně spokojeni. Věřím, že postupem času bude naše hra gradovat," dodal kouč, který vede i prvoligové Bohemians Praha 1905.