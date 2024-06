Fotbalové mistrovství Evropy je výkladní skříní kopané na starém kontinentu. Příležitost ukázat se má i mnoho mladých fotbalistů. Na světlo světa přichází řada žebříčků s těmi nejočekávanějšími jmény, která stojí za to na Euru sledovat. Objevují se v nich i dvě česká.

Foto: Profimedia

Adam Hložek a Matěj Jurásek. To jsou čeští fotbalisté, na které se vyplatí upřít svou pozornost. Aspoň podle řady žebříčků. Byť má česká reprezentace nejmladší tým na Euru, nehledejme jména tuzemských talentů na jejich předních pozicích. Ty mají pronajaté hvězdy jako Jude Bellingham z Anglie, Němec Jamal Musiala nebo mladičký Lamine Yamal ze Španělska. Pro český fotbal je ale úspěchem už jen to, že na jeho hvězdičky bylo vůbec vzpomenuto.

První jmenovaný byl na reprezentační soupisce už na minulém evropském šampionátu. Před třemi lety ještě sbíral zkušenosti. Během čtyř utkání nastřádal dohromady šestasedmdesát minut.

Bují kšefty se vstupenkami na Euro. Jak se nespálit? Pozor na cenu i QR kód

Osmnáctiletý „bažant“ se tehdy v reprezentaci rozkoukával, a i přesto jej už tenkrát doporučovali sledovat například novináři ze španělského deníku Marca. Od té doby ušel velký kus cesty. Má za sebou první velký přestup, a i když by si v Leverkusenu přál větší pracovní vytížení, i on patřil k důležitým kamenům skládanky, která vedla k rekordní sezoně, suverénnímu zisku bundesligového titulu i cestě Evropskou ligou až do finále.

A i v reprezentaci bude mít v Německu úplně jinou roli. Už by neměl přidávat minutku k minutce, ale být jedním ze stěžejních členů party Ivana Haška. „Pokud dokáže předvést takové výkony, jako když za Leverkusen proti Frankfurtu nahrál na tři góly, pak by mohli Češi překvapit,“ připomíná web 90min.com jedno z nejlepších představení jednadvacetiletého fotbalisty v dresu německého šampiona.

Nebezpečná produktivita

To Matěj Jurásek je na letošním Euru do jisté míry v podobné pozici jako Hložek před třemi lety. Ten měl před minulým šampionátem na kontě tři reprezentační starty, dvacetiletý slávista je před začátkem toho letošního na dvou.

Přední fotbaloví novináři, dostal se třeba do výběru renomované britské BBC, upozorňují i na to, že už stihl i první reprezentační trefu, byť šlo o zásah do maltské sítě při sedmibrankové kanonádě.

Hráč z divize na Euru? Šikula z Rokycan pomáhá i Schickovi, večerku nehlídá

Jeho produktivita je jedním z aspektů, které Juráska mezi elitu dostaly. „Na hřišti je nebezpečím s průměrem 0.58 branky na zápas,“ všímá si známý web Squawka.com Juráskovy bilance.

Už dnes večer ale může rozehrát svou hru o další posun v kariéře. Ze zajímavých fotbalových adres po něm pokukují už nyní, Euro nejen jeho může posunout ještě mnohem dál.