Česko má za sebou úvodní představení na fotbalovém Euru a po porážce 1:2 s Portugalskem se blíží důležitý druhý zápas proti Gruzii. Po prvním duelu se snesla kritika na hlavy Vladimíra Coufala, Robina Hranáče i Jindřicha Staňka a fanoušci na sociálních sítích teď začínají zpochybňovat i pozici českého útočníka číslo jedna Patrika Schicka.

Utkání skupiny F mistrovství Evropy ve fotbale: Portugalsko - Česko, 18. června 2024, Lipsko, Německo. (zleva) Diogo Dalot z Portugalska a Patrik Schick z Česka. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Patrik Schick nastoupil v úvodním utkání Eura proti Portugalsku v útoku vedle Jana Kuchty a na trávníku strávil přesně hodinu hracího času. Potom přepustil svoje místo slávistickému útočníkovi Mojmíru Chytilovi. Za 60 minut na trávníku se úřadující německý mistr střelecky neprosadil, ani jednou se nedostal ke střele a utkání zakončil s úspěšností přihrávek 62 %.

Taktika nastavená hlavním trenérem Ivanem Haškem, který se chtěl proti silnému Portugalsku soustředit hlavně na defenzivu, českému útočnému esu zjevně nesvědčila.

I proto začali fanoušci na sociálních sítích řešit Schickovu pozici a zda by nejlepší střelec minulého Eura měl v příštím zápase opět nastoupit od začátku.

„Přestávám chápat nekonečný hájení Schicka. On je takový lepší, ale taky sobečtější a línější Jurečka. V mnoha ohledech trpím každou jednu vteřinu, kterou ho musím sledovat na hřišti,“ napsal na síti X uživatel s přezdívkou pan Lama. Pod jeho příspěvkem se vzápětí strhla diskuse o bundesligovém útočníkovi.

„Já ho budu hájit tím, že neměl hrát od začátku,“ reaguje jeden z uživatelů.

„Mně přijde, že Schick je spíše fotbalista do týmu, který má držení míče, do kombinace. Ne do týmu, který bude hrát ze zatažené obrany a na brejky,“ přidává se se svým názorem další.

„Stačí se podívat na jeho statistiky z posledních dvou sezon – Bayer + repre dohromady 21 gólů, čili naprosto průměrný, spíš podprůměrný útočník. Správně by bylo jeho + Kuchtu a Coufala v sobotu posadit. Ale ego těchto tří, Schickovo obzvlášť, by to neslo hodně špatně,“ nešetřil českého útočníka další z komentujících.

Schick většinu loňského roku vynechal kvůli zdravotním problémům, které zastavily už jeho rozlet po fantastickém Euru 2020, na kterém dal spolu s Cristianem Ronaldem pět gólů – tedy nejvíce ze všech. Za Leverkusen, který nakonec dokráčel až k titulu v Bundeslize, začal pravidelně nastupovat až na konci listopadu.

Pětka od německých novinářů

Hned v prvním zápase vstřelil gól, minuty ale sbíral spíše poskrovnu. 28, 12, 16, 18, 59, 19, 67, 45 a až potom plná porce celého utkání. Ročník v německé nejvyšší soutěži zakončil osmadvacetiletý kanonýr s bilancí 20 zápasů a sedmi nastřílených branek.

V německém magazínu Kicker si za celou sezonu vysloužil známku 3,40. Hodnocení je v tomto případě úplně stejné jako v české škole, jen se k němu jako nejhorší možná známka musí přidat ještě šestka.

Schick se velmi často pohyboval až okolo čtyřky, proti Bochumi naopak explodoval a hattrickem si došel pro jedničku. Abyste v Kickeru takovou známku dostali, musíte opravdu zazářit. Ke konci ročníku už se Schickovy výkony zlepšovaly a z posledních tří duelů bral rodák z Prahy dvakrát 2,5 a jednou 3,5.

Na Euru ale v úvodním klání zase propadl. Stejně jako Kuchta dostal od německých novinářů pětku. Z českého týmu ji brali i Pavel Šulc a Robin Hranáč. Podle známek byl na české straně nejlepší s 2,5 Lukáš Provod a mezi Portugalci se dvojkou Nuno Mendes.

Schickovy zjevné nepohody si všimli i čeští sportovní novináři. „Patrik Schick a Vladimír Coufal v úvodním duelu proti Portugalsku prohráli nejvíce soubojů ze všech hráčů na place. Schick nezaznamenal ani jeden dotek ve vápně soupeře,“ upozornil na síti X Michal Kvasnica z deníku Sport.

„Schick opravdu není typ útočníka, kterému by vyhovovalo hrát 80 minut na své půlce. Takže tady data spíše viní Haška a spol. než jeho,“ reagoval v komentářích jeden z uživatelů.

Rozhodnutí, zda se Schick dostane do základu i v sobotu proti Gruzii, teď leží na Haškovi a jeho realizačním týmu. Po těsné porážce s favoritem skupiny ale čekají na Česko dva soupeři, proti kterým bude potřebovat družina kapitána Tomáše Součka bodovat a také více herně tvořit. Právě to by Schickovi mohlo svědčit. Pokud navíc dostane k ruce tvůrce, jako je Antonín Barák, mohl by být nebezpečný podobně jako na posledním evropském šampionátu.

Kromě Schicka mají trenéři v útoku k dispozici ještě Adama Hložka z Leverkusenu, Tomáše Chorého z Plzně, slávistu Mojmíra Chytila a sparťana Jana Kuchtu.