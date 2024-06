Polsko - Nizozemsko 1:2

Polský tým poslal do vedení Adam Buksa, ještě do přestávky vyrovnal tečovanou střelou Cody Gakpo a sedm minut před koncem rozhodl střídající Wout Weghorst. Ve druhém utkání "déčka" se v pondělí od 21:00 v Düsseldorfu utkají Rakousko s Francií. Nizozemci s Polskem neprohráli od roku 1979 třináct zápasů v řadě, ale v utkání s outsiderem skupiny museli otáčet nepříznivý vývoj. Poláci se dostali na turnaj až díky penaltovém rozstřelu v baráži s Walesem, ale pod novým trenérem Michalem Probierzem od loňského září do dneška neprohráli ani jeden z osmi zápasů.

Branky: 16. Buksa - 29. Gakpo, 83. Weghorst. Rozhodčí: Dias - Soares, Ribeiro - Martins (video, všichni Portug.). ŽK: Veerman (Niz.). Diváci: 49.000. Polsko: Szczesny - Bednarek, Salamon (87. Bereszyňski), Kiwior - Frankowski, Zieliňski (77. Piotrowski), Romanczuk (55. Slisz), Zalewski - Urbaňski (55. Šwiderski), S. Szymaňski (46. Moder) - Buksa. Trenér: Probierz. Nizozemsko: Verbruggen - Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké (87. Van de Ven) - Schouten, Reijnders, Veerman (62. Wijnaldum) - Simons (62. Malen), Depay (81. Frimpong), Gakpo (81. Weghorst). Trenér: Koeman.