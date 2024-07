Na anglickou fotbalovou reprezentaci se na aktuálním Euru snáší kritika ze všech stran, přesto výběr trenéra Garetha Southgatea dokráčel do semifinále. Před jeho začátkem ale Angličané řeší velké dilema – neměl by ze základní jedenáctky vypadnout kapitán týmu Harry Kane, kterému se fanoušci často smějí za to, že jako hráč nikdy nevyhrál žádnou trofej? Podle některých novinářů z britských ostrovů by to týmu mohlo prospět.

Deset ročníku v Premier League v dresu Tottenhamu a k tomu jedna sezona za německého hegemona Bayern Mnichov. Přesto nemá třicetiletý útočník Harry Kane ve své sbírce žádnou velkou trofej. Bayern po jeho příchodu poprvé po jedenácti ročnících nezískal mistrovský titul a o moc lepší není ani bilance anglické reprezentace s Kanem v sestavě. Maximem konkrétně zůstává prohrané finále posledního Eura. Dočká se Kane a celá Anglie letos na evropském šampionátu v Německu?

Svěřenci trenéra Southgatea k tomu mají našlápnuto. I když se na jejich hru snášely vlny kritiky, dokázali dokráčet až do semifinále, v němž ve středu vyzvou Nizozemsko. A právě před klíčovou bitvou o finále se vynořuje zásadní otázka – měl by Kane hrát v základu? A má případně často kritizovaný kouč odvahu na to ho posadit?

„Nikdo, kdo viděl pět zápasů Anglie na turnaji, nemůže říct, že Soutgateův tým hrál dobře. V základní hrací době vyhrál jen jeden zápas proti Srbsku a měl štěstí, že prošel přes dva vyřazovací zápasy, ve kterých klidně mohl prohrát,“ napsal ve svém článku sportovní novinář Ian Ladyman z Daily Mail.

„Southgate se ukázal být předvídatelný, co se týče jeho volby týmu. Do jisté míry ho předčili jiní trenéři na turnaji,“ rozvinul dále tento anglický novinář.

Pravdou je, že Southgate rád sází na svoje ověřené koně. Harry Kane nechyběl na hrotu útoku v žádném ze zápasů na šampionátu a zatím vstřelil dvě branky. Proti Dánsku poslal svůj tým do vedení, které Angličané neuhájili, a proti Slovensku rychle rozhodl v prodloužení. Veřejnost od něj ale očekává víc.

„Gareth Southgate by měl před semifinále udělat nemyslitelné – Harry Kane je úplně rozklepaný,“ napsal novinář Dave Kidd z The Sun už v titulku svého komentáře.



„Nyní může anglický trenér udělat nejmoudřejší výběr sestavy ze všech tím, že posadí svého kapitána a rekordního střelce Harryho Kanea ve středečním semifinále proti Nizozemsku,“ rozvedl britský novinář ve svém článku. Důvody jsou podle něj zřejmé – Kane si potřebuje odpočinout a Anglie potřebuje najít další možnosti na hrotu útoku.

„Kane není úplně fit a nebyl celý turnaj. Kapitán a trenér to můžou popírat, dokud jim nezmodrají obličeje, ale je to naprosto jasné,“ vysvětlil Kidd s odkazem na Kaneovy problémy se zády z konce klubové sezony.

„Nevyhrává dost vzdušných soubojů, mířil hodně nepřesně několika hlavičkami a proti Švýcarsku měl jen 26 doteků s míčem. Není to ale jenom o statistikách. Útočníci můžou dávat góly, i když jsou jen málo zapojení do hry, ale to není případ Kanea na tomto turnaji,“ vyjmenoval novinář z The Sun.

Jenže kam může anglická reprezentace místo útočníka Bayernu sáhnout? Na hrotu jsou zvyklí nastupovat ještě Ollie Watkins z Aston Villy a Ivan Toney z Brentfordu. Tedy poměrně neprověřená jména. Vždyť první nastoupil za reprezentaci jen do 13 utkání, v nichž dal tři góly, druhý má na svém kontě dokonce jen pět startů a jednu branku. Na letošním Euru odehrál Toney pouze 42 minut ve dvou zápasech a Watkins dokonce jen 22 v jediném.

„Watkins měl daleko působivější sezonu než Toney, ale je to hráč Brentfordu se svou sebedůvěrou, která z něj dělá muže, jenž by měl proti Nizozemsku začít,“ píše Kidd. Toney přitom v ročníku Premier League vstřelil jen čtyři góly v 17 zápasech, zatímco Watkins zazářil 19 přesnými zásahy ve 37 duelech.

Oba zmiňované výkony jsou ale naprosto nesrovnatelné s Kaneovou produkcí. Nejlepší střelec v historii anglické reprezentace odehrál v Bundeslize 32 zápasů a v nich skóroval rovnou 36x. Na koho tedy padne volba před semifinálovou bitvou? Bude Southgate věrný svému útočníkovi číslo jedna, nebo překvapí celý fotbalový svět?