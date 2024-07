Fotbalisté Nizozemska vstoupili do semifinálové bitvy s Anglií perfektně a už v sedmé minutě odskočili do vedení, když po zisku míče vypálil kousek před pokutovým územím Xavi Simons. Jenže náskok oranžovým dlouho nevydržel. Už o sedm minut později pálil z pokutového území Harry Kane, Denzel Dumfries se snažil jeho ránu zablokovat a svojí nohou se srazil s dolní končetinou soupeře.

Sudí Felix Zwayer nejprve nařídil odkop od branky, ale po zhlédnutí videa nařídil penaltu pro Anglii. Tu proměnil přesnou ranou k tyči sám faulovaný Kane a Angličané v samém závěru druhé půle dokonali obrat.

Nařízený pokutový kop ale rozdělil fanoušky i experty na dva tábory. „Jako obránce si myslím, že je to ostuda. Zvlášť v takhle důležitém zápase. Je přirozené, že chcete zablokovat střelu. Tohle není penalta, ani zdaleka,“ nechal se slyšet ve vysílání ITV někdejší obránce Gary Neville.

„Všichni jsme se zbláznili, nevíme, co je penalta. Přizpůsobili jsme se, takže si teď myslíme, že to je penalta. Ale upřímně ne, není. Myslím, že v pokutovém území je povoleno jít blokovat střelu,“ doplnil bývalý hráč Manchesteru United.

S tím ovšem nesouhlasil Ian Wright, další bývalý hráč a v současnosti fotbalový expert. „Když se podíváte na to, jak jsou teď penalty posuzovány, bylo to bezohledné. Proto to tak posoudili. Kdekoliv jinde na hřišti by to byl faul,“ oponoval šedesátiletý Angličan.

VAR rozbíjí fotbal

Neville ovšem nebyl ve své kritice sám. Podobně jako on viděl situaci i Wrightův vrstevník Lee Dixon. „Nechápejte mě špatně, mám radost, ale jako hráč musíte jít do souboje o míč. Nemyslím si, že to byla penalta, ale je mi to jedno,“ řekl někdejší obránce.

Podobný názor zastávala i další osobnost anglického fotbalu Jamie Carragher. „Tohle nikdy není penalta,“ napsal na sociální síti X a ke svému komentáři přidal i dva emotikony brečící smíchy.

„Někdy penaltu dostanete, někdy ne. Byl jsem šťastný, jak jsem se k tomu postavil a viděl jsem, jak jde míč do sítě. Rozhodně to byl příjemný pocit,“ komentoval po utkání sám Kane, podle něhož se o faul jednalo.

Odpískaný pokutový kop pochopitelně vzbudil největší emoce na druhé straně v táboře Nizozemců. „Podle mého názoru to penalta neměla být. Kopl do míče a pak se jejich boty dotkly. Myslím, že nemůžeme hrát pořádně fotbal a je to kvůli VARu. Opravdu to rozbíjí fotbal,“ vyprávěl po zápase nizozemský trenér Ronald Koeman.

„Penalta byla důležitým momentem, Anglie díky ní získala sebevědomí. Myslím, že hodně rozhodnutí nevyznělo pro nás, ale nechci mluvit o rozhodčím,“ doplnil slova svého trenéra kapitán mužstva Virgil van Dijk.

Pro Nizozemce každopádně letošní Euro končí. V poslední minutě základní hrací doby jim uštědřil rozhodující úder střídající Ollie Watkins a oranžoví už neměli dostatek času na nalezení odpovědi.

Anglie naopak na druhém Euru v řadě míří do finále, v němž vyzve Španělsko. Zatímco na celek z britských ostrovů se za celý šampionát valí kritika za předváděnou hru, Španělé jsou právem označováni jako celek, který hraje nejatraktivnějším stylem. O vítězi se rozhodne v neděli od 21 hodin.