Jako hráč se podíval na tři fotbalové evropské šampionáty, ten letošní ale Tomáš Sivok sleduje jen z pozice fanouška a také sportovního manažera pražské Sparty, která má na šampionátu bohaté hráčské zastoupení. „Samozřejmě jim to člověk přeje, to je jasné. Čím dřív vypadnou, tím dřív je ale budeme mít zpátky,“ rozpovídal se bývalý obránce v pátek v obchodním centru na Chodově, kam spolu se svým bývalým parťákem Daniele Kolářem přivezl ukázat pohár pro evropského šampiona.

Pohár pro vítěze Eura v Praze na Chodově. Daniel Kolář a Tomáš Sivok | Foto: Deník/Filip Ardon

S Danielem Kolářem jste spolu něco odehráli, teď jste společně pózovali u poháru pro vítěze Eura. Ve svých pozicích jste přitom konkurenti, on pracuje jako sportovní ředitel Plzně. Jaký teď máte vztah?

Do kontaktu spolu přijdeme jenom, když hrajeme proti sobě. Pořád jsme bývalí hráči, měli jsme výborný vztah, takže se pozdravíme, na fotbal máme podobný pohled. Je věkově skoro stejný jako já, to je vždycky lepší, když k sobě máte vrstevníky. I teď jsme si tady povídali, jak probíhá příprava u nich a jak u nás. Je to podobné, řeší se pořád ty stejné problémy. Pak záleží na tom, jestli problémy vyřešíte lépe, nebo hůře, a jestli tým poskládáte lépe, nebo hůře. Je to chemie. Dan je taky zodpovědný kluk, je dobře, že takoví kluci se vrací do fotbalu a snaží se učit od zkušenějších. Je to správná cesta.

Kdybyste byl ještě hráčem, sáhl byste si na pohár?

Asi jo. Pravděpodobnost, že bychom ho vyhráli, by byla asi hodně malá. Kdybych věděl, že budu hrát finále, tak bych to asi nedělal, kdybych ale věděl, že na turnaj jedu, tak už postoupit do čtvrtfinále je v dnešní době úžasné. Už to není bouchaná, že by někdo stál v bloku a jen odkopával. I menší týmy se snaží hrát a hrozně se mi líbí, kam se fotbal posouvá. Jakou má intenzitu, jaká jsou herní schémata… Je super se na to dívat, kam se fotbal posunul od té doby, co jsme skončili. Hrozně se mi to líbí.

Nesvrbí vás nohy, nechtěl byste si taky zahrát, když to vidíte?

Ne. Když vidím, jak kluci běhají v přípravě, tak si vždycky říkám „zaplaťpánbůh, že už nemusím.“

Na Euru hraje i řada hráčů Sparty. Přejete i těm zahraničním?

Já jim moc nepřeju, protože potřebujeme, abychom je měli zpátky. Laci nám to trochu zkomplikoval, že dali gól v nastavení… Ne, samozřejmě jim to člověk přeje, to je jasné. Čím dřív vypadnou, tím dřív je ale budeme mít zpátky. Birma (Veljko Birmančević) měl neskutečnou sezonu u nás, na turnaj vůbec jet neměl, pak jel na kemp a trenér si ho tam nechal, takže teď i naskakuje. Pro něj to musí být pohádka a pro Qazima (Laciho) taky. Ze druhé francouzské ligy se musel vypracovat k nám, vyhrál dva tituly a v kvalifikaci toho taky moc neodehrál. Byl střídající hráč, teď nastoupil od začátku a dal gól hlavou. Říkám, ty jo, u nás gól pořádně nedá a pak dá gól hlavou. Je to výsledek jejich práce, jsou to pracovití kluci a takhle se jim to pak vrátí. Jsem hrozně moc rád, že můžeme na mistrovství Evropy vyslat hráče i do jiných týmů, ne jenom do českého nároďáku.

Sparta se bude muset obejít bez kapitána Ladislava Krejčího, který odešel do Girony. Má předpoklady se tam prosadit?

Transfer se mu už dvakrát odmítl s tím, že tady musí ještě něco vyhrát, takže to měl víceméně slíbené. Spíš se licitovalo, kam půjde. Láďa už na to byl mentálně připravený, ale líbilo se mi, že hlavou byl pořád na Spartě a byl velkým strůjcem toho, že tým opravdu fungoval. Jestli se prosadí? Myslím, že jo. Má velkou kvalitu, má to v hlavě srovnané, protože ho rodiče skvěle vychovali. Má i X faktor, se kterým dokáže pracovat. Ví, kde jsou jeho silné stránky, kde jsou jeho slabší stránky. Myslím, že se tam prosadí.

Po sezoně bylo na Spartě hodně divoké období – kromě Krejčího odešel i trenér Brian Priske. Co čekáte od další sezony?

Ve Spartě se cíle nemění. Systém máme pořád stejný, snažíme se s tím pracovat. Lars (Friis) převzal tým jako hlavní trenér. Pro vás navenek byl Brian hlavní trenér, ale my uvnitř jsme měli dva hlavní trenéry. Proto pro nás Lars byl jasná volba, jakým směrem se budeme ubírat. Proces máme pořád stejný, jen přišli do realizáku noví lidé, což může být pro hráče pozitivní impuls. Jsem přesvědčený, že bude. Brian by z hráčů těžko něco dostával, když už nám vlastně chybí jenom Liga mistrů. Jsou tam ale noví lidé, nová motivace. Dopadlo to nejlépe, jak mohlo, a zůstali nám tu důležití lidé jako Christian Clarup a další. Z realizáku jsem nadšený.

Vraťme se ale k Euru. Jaké máte vy vzpomínky na evropské šampionáty, které jste zažil? Byl to vrchol?

Je to něco nádherného. Velká euforie je už, když postoupíte na Euro. Pak se to zase přehoupne, novináři zapomenou na to, že jste postoupil, a najednou mají všichni očekávání. Turnaje jsou těžké. Je to o načasování formy. Můžete mít super kvalifikaci, projedete jí, ale najednou se vám hráči zraní nebo nemají dobrou půlsezonu v klubu. Přijedou vyčerpaní, někdo odehrál zápasů padesát, někdo jen dvacet, ale zase může být v top formě. Vždycky je to hrozně těžké predikovat. Velké týmy jako Francie mají dvě jedenáctky, ale menší týmy jako my, které staví na pár hráčích, musí spoléhat na momentální formu. My jako český tým jsme se vždycky prezentovali tím, že máme výbornou organizaci a výbornou partu, což nám vždycky pomohlo. Na to budeme, myslím, spoléhat i v dalších zápasech.

Proti Portugalsku chybělo víc odvahy

Když jste hrál na Euru, tak Turecko dvakrát poslalo Čechy domů. Věříte, že do třetice to vyjde?

Věřím, že pokud zvládneme zápas s Gruzií, tak se nám to podaří. Nevím, kolik bodů bude stačit na postup ze skupiny. Možná i tři, čtyři by byly lepší. Vždycky nám to vyjde tak, že nám Turky nalosují na třetí zápas, doufejme, že to nebude do třetice všeho dobrého pro Turky a kluci to zvládnou. Klíčový bude zápas s Gruzií. Byl jsem z Gruzínců překvapený, myslel jsem, že budou slabší tým ve skupině, a hrozně mě překvapili. Stejně jako třeba Albánci. Zápas s Gruzií bude úplně jiný než proti Portugalsku, kde jsme vsadili na hodně hluboký blok. Budeme víc hrát a zvládneme je. Máme lepší organizaci než třeba Turci, jejich zápas s Gruzií byl na obě strany hodně divoký, což v našem zápase neočekávám.

Co říkáte na hru Turecka?

Kvalifikaci zvládli skvěle, příprava byla horší, myslím, že se jim tam zranili nějací hráči. S Turky je to pořád stejné. Je těžké tam přinést nějakou organizaci, ale jsou na tom skvěle individuálně. Kdyby nezvládli první zápas, tak se asi rozloží, mají tam obrovská ega. Tím, že vyhráli, tak se trochu nakopli. Proto to bude pro všechny týmy ve skupině těžší.

A co očekáváte od zápasu s Gruzií?

Musí to být jiný zápas než proti Portugalsku. Musíme být daleko dominantnější a víc na balonu, aby si kluci taky odpočinuli. Pořád jsem pozitivní, takové turnaje jsme hráli taky. V roce 2012 jsme dostali čtyřku od Rusáků a taky nás každý zahodil do koše. Pak jsem se ale dvěma zápasy vrátili. Češi vždycky dokázali udělat dobrou partu a spoléhám, že to tak bude i v dalších dvou zápasech ve skupině.

Po Portugalsku mířila na reprezentaci ze strany fanoušků kritika. Jak jste to viděl vy?

Připadalo mi to jako podobný zápas, co jsme hráli my v roce 2016 proti Španělsku. Taky jsme byli v hlubokém bloku a neměli jsme žádnou mezihru, takže si neodpočinete. Hlavně je to náročné pro ofenzivní hráče, kteří běhají víceméně celý zápas bez balonu. Vím, že Portugalsko má obrovskou kvalitu, ale možná mi chybělo trochu víc odvahy ve výstavbě odzadu. Kluci si pak nebyli schopní odpočinout s balonem. Portugalci jsou skvělí na balonu, ale bez něj se jim zas tolik běhat nechce. Trošičku mi chybělo, abychom měli balon víc pod kontrolou. Portugalci pak stupňovali tempo a přišly z toho dva smolné góly. Tehdy se Španělskem jsme ale dostali podobný v 87. minutě.

Myslíte, že trenér Ivan Hašek sáhne do sestavy?

Určitě. Nejsem ale trenér, nechtěl bych mu radit. Zápas proti Portugalsku byl specifický, byl první, myslím, že to bude vypadat úplně jinak.

Stíháte sledovat všechny zápasy?

Ne, vybírám si. Koukal jsem se na Španělsko s Itálií, to bylo skvělé, překvapili mě i Dánové. Vždycky fandím Anglii, ta nikdy nic nevyhraje. Byl jsem pozitivní po prvním zápase a teď jsem zase trošku skeptický. Taky Němci jsou skvělí… Až se budou hrát vyřazovací zápasy, tam už je to i o štěstí.