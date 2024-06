Čeští fotbalisté si v neděli v podvečer poprvé zatrénovali v Lipsku. Úvodní část otevřenou pro média absolvoval bez viditelného omezení a úlev i kapitán Tomáš Souček, který měl před pár dny drobný zdravotní problém.

Český celek přicestoval do dějiště Eura ve čtvrtek. Základnu má na severním okraji Hamburku a trénuje na nedalekém stadionu v Norderstedtu. V neděli ráno mužstvo z hotelu odjelo týmovým autobusem na nádraží a kolem půl jedenácté nasedlo do vlaku do Lipska.

Po příjezdu do Lipska se mužstvo ubytovalo a od 17:30 si zatrénovalo na jednom ze hřišť vyhlášené akademie tamního bundesligového klubu. Úvodní čtvrthodinu, která byla tradičně otevřená pro média, naplno a bez viditelných omezení absolvoval také kapitán Souček. Záložník West Hamu při pátečním otevřeném tréninku v Norderstedtu vynechal některá kontaktní cvičení, ale podle asistenta Jaroslava Veselého to bylo spíše z preventivních důvodů a o vážný problém nešlo.

Francouzský kondičák dal hráčům do těla

Hráči se před dnešním tréninkem rozehřáli v tělocvičně mimo jiné i střelbou na basketbalový koš. Úvodních 15 minut pak bylo pod vedením nového francouzského kondičního kouče Nicolase Dyona, který působí také v německém Mönchengladbachu, velmi intenzivních. Stadion, kde v úterý vstoupí do šampionátu, si reprezentanti budou moci podle regulí vyzkoušet až v pondělí na tradičním předzápasovém tréninku.

Do úterního souboje s aspirantem na titul z Portugalskem v čele s Cristianem Ronaldem půjdou Češi s cílem zvítězit, přestože jsou jasnými outsidery. "Pokud nemáte tento cíl, nemá cenu ani do zápasu chodit. Určitě věříme, že vyhrajeme. Kdyby náhodou byla remíza, asi bychom se s bodem spokojili. Ale nikdo nad tímhle nepřemýšlí, nad nějakou remízou nebo bodem. Je to první zápas a musíme si to jít rozdat 50 na 50," řekl obránce David Zima.

"Každý zápas chceme vyhrát. Víme, jakou mají Portugalci kvalitu. Ale trenéři nás na to dobře připravují na videích. Na zápas se nesmírně těšíme, protože tím odstartujeme turnaj," doplnil další zadák Tomáš Vlček.