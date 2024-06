Kapitán českých fotbalistů Tomáš Souček připustil, že po čtvrtečním příjezdu týmu na mistrovství Evropy v Německu nebyl jeho zdravotní stav ideální. Devětadvacetiletý záložník kvůli blíže nespecifikovanému problému při úvodním pátečním tréninku vynechal některá kontaktní cvičení. Před úterním vstupem do šampionátu proti Portugalsku se už ale cítí dobře, řekl na tiskové konferenci v dějišti utkání v Lipsku.

Tomáš Souček na tréninku české fotbalové reprezentace před startem Eura 2024 | Foto: Profimedia

Souček měl v pátek na úvodním otevřeném tréninku u Hamburku, kde má mužstvo během Eura základnu, zatejpovanou nohu. V neděli vpodvečer v Lipsku už absolvoval minimálně první čtvrthodinu, která byla přístupná pro média, bez viditelných omezení.

„Abych řekl pravdu, když jsem sem přijel, nebo to úplně ideální. Ale musím poděkovat klukům, všem fyzioterapeutům, masérům i dalším, jak se o mě starají. Zvlášť (fyzioterapeut) Martin Janoušek udělal skvělou práci. Dnes jdu do tréninku, cítím se dobře a věřím, že to tak bude i zítra,“ prohlásil Souček.

Je přesvědčen, že český tým má na to, aby Portugalce, kteří jsou čtvrtým největším favoritem Eura, obral o body. „Věříme, že šance je. Ve fotbale je vždy šance vyhrát, i ten nejhorší tým proti nejlepšímu to může dokázat. Věříme, že nejsme takovýhle velký outsider. Chceme si to s nimi rozdat a každý bod by se do skupiny počítal. Naším cílem je postoupit ze skupiny a zítra nás čeká důležitý start turnaje, tak se od něj chceme odrazit. Půjdeme do zápasu od první minuty s hlavou nahoře,“ řekl Souček.

Hlavní portugalskou hvězdou je i v 39 letech kapitán Cristiano Ronaldo, rekordman v počtu reprezentačních branek i startů. „Všichni víme, jakou má kvalitu. Když dostane ve vápně prostor, ten gól prostě dá. Víme, že mu nemůžeme nechat ani centimetr prostoru. Jak v pokutovém území, tak v mezihře. Musíme ho zdvojovat a dostupovat. To je náš cíl, jak zastavit jeho, ale i jeho spoluhráče,“ uvedl záložník West Hamu.

Není to jen o Ronaldovi

V anglické lize se potkává s dalšími portugalskými ofenzivními hvězdami Bernardem Silvou či Brunem Fernandesem. „Portugalsko není favorit jen naší skupiny, ale celého turnaje. Ukázali svou kvalitu během několika let. Samozřejmě Ronaldo je hvězda, dal nejvíce gólů z hráčů na celém světě. Ale není to jen o něm, jsou tam Fernandes, Silva, Leao a další ofenzivní hráči. Mají obrovskou kvalitu vepředu, ale i vzadu. Ale chceme se soustředit i na náš tým, na naši hru,“ řekl Souček.

Česká reprezentace porazila Portugalsko na Euru jen v prvním ze tří vzájemných duelů, v roce 1996 ve čtvrtfinále zvítězila 1:0 po legendárním lobu Karla Poborského. „Zrovna s Karlem jsme se viděli asi minutu před tiskovou konferencí přímo tady na stadionu. Věřím, že nám přinese štěstí i on. Tenhle Karlův gól je asi, jako když Antonín Panenka dal gól ve finále v roce 1976. Taky se o něm stále mluví a všichni si to ukazujeme doteď. Bylo by krásné, kdyby se něco takového stalo i zítra,“ uvedl Souček s úsměvem.

Prostředí v Lipsku po nedělním přesunu vlakem z Hamburku si pochvaluje. „Z vlaku jsme šli prakticky jen tři minuty do hotelu, kde nás skvěle přivítali. Pak jsme měli trénink v tréninkovém centru Lipska, které je ve velké kvalitě. Dnes jsme si prošli fan zónu ve městě, věřím, že nám tam bude zítra fandit hodně Čechů,“ přál si Souček.

V neděli se spoluhráči dostali na videu vzkazy od svých nejbližších ke dni otců. „To vždy potěší. Připomenulo mi to, že jsme něco podobného dostali ve West Hamu, myslím před finále poháru. Teď jsme to dostali jak otcové. Je to úžasné, protože na jednu stranu nás tihle nejbližší nejvíc podporují. Ale zároveň to nejvíc odnášejí, protože teď jsme měsíc nebo i víc od nich. Nabudí nás to, protože víme, že nehrajeme jen za sebe,“ dodal Souček.