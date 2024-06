Tomáš Vlček se obává, že asi neexistuje způsob, jak ubránit největší hvězdu portugalské fotbalové reprezentace Cristiana Ronalda. Třiadvacetiletý bek nicméně věří, že český tým je na úterního prvního soupeře na mistrovství Evropy velmi dobře a dopodrobna připraven. Pokud by Vlček nastoupil, mohl by si zopakovat souboj s další portugalskou ofenzivní oporou Rafaelem Leaem, kterému v březnu čelil v osmifinále Evropské ligy proti AC Milán. Jeden z nováčků na velkém turnaji nechtěl předjímat, jaké má šance, že si zahraje.

Tomáš Vlček po bitvě Slavie se slavným AC Milán | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Devětatřicetiletý Ronaldo se jako první představí na šestém Euru a je nejlepším střelcem reprezentační historie i kontinentálních mistrovství. "Kdybych měl nějaký tip, jak ubránit Ronalda, tak bych ho asi i prodával za hodně draho. Je to hráč, kterého je hrozně těžké bránit," řekl Vlček na základně týmu v Hamburku, odkud se mužstvo přesouvá do dějiště prvního zápasu do Lipska.

Češi zatracují fotbalisty na Euru. U generace Z upadá zájem o národní fandění

"Člověk se třeba připravuje, jak Ronalda bránit, ale takoví hráči jsou schopni změnit své rozhodnutí z vteřiny na vteřinu. Ještě v takové rychlosti, že člověk nemá šanci na to zareagovat. Není na to nějaký recept, ale prostě se musíte snažit být co nejvíc u něj. Mít možná i trochu štěstí, že mu míč vypíchnete. Ve spoustě situací ho ani nejde ubránit," doplnil bek Slavie.

V březnu v osmifinále Evropské ligy s AC Milán, v němž Pražané favoritovi podlehli 2:4 venku a 1:3 doma, si na pravé straně obrany zahrál proti další portugalské hvězdě Leaovi. Pětadvacetiletý křídelník si připsal gól a asistenci.

"Je to neskutečná síla dopředu. Víme, v čem je fantastický, vidíme to na videu. Byly to pro mě neskutečné zkušenosti si proti němu zahrát. Takže pevně věřím, že jsem se z toho případně ponaučil a teď to bude už je lepší a lepší. Musíme se na něj připravit, ale to na každého portugalského hráče," prohlásil Vlček.

"Útok mají úplně neskutečný, ale určitě bych si netroufl říct, že dozadu jsou nějací děraví. Nedostávají úplně tolik gólů, je hrozně těžké se do nich dostat," prohlásil Vlček.

Nehraje se na mladé a staré

Věří v bodový zisk, přestože Portugalci byli před pátečním startem Eura čtvrtým největším favoritem na zlato. "Každý zápas chceme vyhrát. Víme, jakou mají Portugalci kvalitu. Ale trenéři nás na to dobře připravují na videích. Myslím, že každý z hráčů jsme připraveni na ty hráče Portugalska, kteří na nás hrají. Trenéři odvedli fantastickou práci, ukázali nám věci třeba z posledních 10 zápasů, co Portugalci hráli. Na zápas se nesmírně těšíme, protože tím odstartujeme turnaj. Troufnu si říct, že jsme na 100 procent připraveni," uvedl Vlček.

Stejně jako většinu fotbalistů z českého týmu ho čeká první Euro v dospělé kategorii. Za reprezentační "áčko" si zatím připsal jen dva starty a navíc oba pouze v přípravě. Zda by mohl dostat šanci v základní sestavě, nechtěl předjímat. "Když jsme začínali, trenér nám řekl, že těm, co jedou, věří. Teď už si jen vybere z tréninků, kdo se mu líbí nejvíc a ten bude hrát. Všichni se na tréninku snažíme a uvidíme," prohlásil Vlček.

Fotbalové Euro 2024: Kdy hrají Češi, nominace, program, skupiny, stadiony

Český tým má nejmladší kádr na turnaji. "Je tady hodně mladých. Možná nám i dost pomohlo, že jsme podobně staří a známe se z klubů. Ale myslím, že jsme tady všichni na takové úrovni, že se nehraje na mladé a staré. Jsme jeden velký tým. Cítím se v týmu fantasticky a cítím z něj hroznou sílu. Nikdo si nedokazuje, že je starší. Ti starší nám pomáhají, mají to, co my ještě získáváme - zkušenosti. Určitě nám pomohlo, že nás je tady (mladších) víc, že jsme se do týmu začlenili," dodal Vlček.