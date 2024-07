Filip Ardon dnes 09:57

Byl hlavním tureckým hrdinou v osmifinálové bitvě s Rakouskem na letošním Euru, v dalších bojích ale bude svému týmu dost možná chybět. Stoper Merih Demiral vstřelil v úterý oba góly tureckého výběru, ale veřejnost proti sobě poštval oslavou branky, při níž předvedl gesto extrémně pravicového hnutí Šedí vlci. Podle informací německého deníku Bild by měl reprezentant Turecka dostat za svoje počínání stopku na dva zápasy. Do hry by se tedy vrátil až v případném finále.